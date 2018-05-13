هكذا تحمي حساباتك على فيسبوك وتويتر من القراصنة

بعض الفضائح المدوية التي طالت فيسبوك، باتت مسألة حماية الحسابات على مواقع التواصل أكثر أهمية مما سبق بالنسبة للعديد من المستخدمين. وبات مسلماً به أنه يجب على كل مستخدم الاهتمام بتأمين حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كافِِ لأنه لا يعلم متى قد يتم اختراقها، فالقراصنة يتصيدون أي ثغرة تمكنهم من اختراق أي حساب.

لذا نقدم في ما يلي 5 إجراءات مهمة لحماية حساباتك على فيسبوك وتويتر وهي كالتالي:

1- الحفاظ على قفل الشاشة في جميع أجهزتك

يجب عليك دائما أن تضبط إعدادات أي جهاز تستخدمه بحيث يتم تفعيل غلق الشاشة بعد مدة قصيرة جدًا من توقفك عن استخدام الجهاز، وذلك لمنع أي اختراق لحساباتك في حالة فقدان الجهاز أو استغلال أحد المحيطين بك لعدم تواجدك بجوار الجهاز وقيامه بالاطلاع على بيانات قد تسهل له عملية الاختراق فيما بعد.

كما يجب عليك أيضا استخدام رمز مرور قوي والابتعاد تمامًا عن استخدام رموز مرور سهلة مثل يوم ميلادك، وينصح أيضًا باستخدام خصائص التأمين البيومترية مثل بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه إذا كانت متاحة بهاتفك.

2- كلمات مرور قوية غير مكررة وخاصية المصادقة الثنائية

يعتبر استخدامك لكلمة مرور مختلفة لكل حساب من حساباتك من أهم خطوات التأمين مع الحرص على أن تكون كلمات المرور قوية يصعب تخمينها، وذلك لتجنب التعرض للاختراق الذي قد يتم عن طريق استخدام عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك وتخمين عدة كلمات مرور بواسطة أحد برمجيات القرصنة.

ويفضل أيضا أن تقوم باستخدام خاصية المصادقة الثنائية Two-Factor Authentication بحساباتك على فيسبوك وتويتر وغيرهما، حيث يتم إرسال كود جديد مختلف إلى هاتفك لتستخدمه في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلى حسابك.

لتفعيل خاصية المصادقة الثنائية في حسابك على فيسبوك يرجى اختيار “إعدادات” ثم “الأمان وتسجيل الدخول” وبعد ذلك تذهب لقسم “المصادقة الثنائية” وتقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بحسابك لتتمكن من تفعيل تلك الخاصية.

أما في تويتر فيمكنك تفعيل هذه الخاصية بالذهاب إلى “الإعدادات والخصوصية” ثم اختيار “الحساب” ومن قسم “الأمن” قم بالضغط على “توثيق تسجيل الدخول“.

سيساعدك استخدام كلمة مرور قوية مختلفة لكل حساب من حساباتك مع تفعيل خاصية المصادقة الثنائية في تقليل احتمالات تعرضك للاختراق بشكل كبير جدًا.

3- التحكم في كل أجهزتك من أي مكان

معظمنا يستخدم أكثر من جهاز للدخول على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا فقد تستخدم هاتفك أثناء تنقلك خارج المنزل بينما تستخدم جهاز كمبيوتر أثناء تواجدك في العمل، ولهذا فإن فيسبوك يتيح للمستخدمين إمكانية مراقبة وتتبع الأجهزة التي يستخدمونها للدخول إلى حساباتهم.

وللاستفادة من هذه الخاصية في حسابك على فيسبوك قم بالدخول إلى “الإعدادات” ثم اختر “الأمان وتسجيل الدخول” ستجد أمامك قائمة بجميع الأجهزة التي تستخدمها للدخول إلى حسابك وهذا يشمل أنواع الأجهزة ونظام التشغيل المستخدم وأخر تاريخ للدخول بالإضافة إلى توضيح إذا ما كان الجهاز نشطً الآن أم لا، ويمكنك من هذا القسم تسجيل الخروج من أي جهاز تشتبه أنك لم تستخدمه للدخول إلى حسابك كما يمكنك تسجيل الخروج من أي جهاز فقدته أو أي جهاز موجود في مكان بعيد عنك ولا تستطيع الوصول إليه.

يمكنك ايضا تفعيل خاصية تلقي إشعارات على بريدك الإلكتروني أو فيسبوك ماسنجر عند تسجيل الدخول لحسابك من متصفح أو جهاز لا تستخدمه بشكل دوري، وتستطيع تفعيل هذه الخاصية من “إعداد إجراءات أمان إضافية داخل نفس القسم الأمان وتسجيل الدخول” وهذه الخاصية غير موجودة بتويتر لذلك ينصح بتفعيل خاصية المصادقة الثنائية على حسابك على تويتر.

4- الحد من صلاحيات تطبيقات الطرف الثالث

بالرغم من أنه من الصعب على القراصنة استغلال أحد تطبيقات الطرف الثالث الموثوقة لاختراق حساباتك، ولكن ينصح بأن تقوم بمراجعة كل تطبيقات الطرف الثالث التي منحتها صلاحية الدخول إلى حساباتك وكذلك حذف أي تطبيقات لا تحتاجها.

يمكنك التحكم في تطبيقات الطرف الثالث التي منحتها صلاحية الدخول لحسابك على فيسبوك من “إعدادات” ثم اختيار “التطبيقات ومواقع الويب“، أما في تويتر فيمكنك القيام بذلك من خلال الدخول إلى “الإعدادات” ثم اختيار “التطبيقات“.

5- مراقبة ما تنشره من معلومات شخصية عن نفسك

ينصح بتقليل حجم المعلومات الشخصية التي تنشرها عن نفسك على حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ينصح بإغلاق أي حسابات لم تعد تستخدمها منذ فترة طويلة بحيث تكون حساباتك التي تتابعها باستمرار هي محور الاهتمام والمتابعة.

بالطبع لا يوجد هناك تأمين مطلق للحماية من الاختراق ولكن باتباعك للإجراءات السابقة تكون قد فعلت كل ما باستطاعتك لتأمين حساباتك ضد الاختراق وقللت احتمالية حدوث ذلك إلى أدنى حد ممكن.