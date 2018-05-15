هل نسيت الرد على بريد إلكتروني؟ جيميل سيذكرك بذلك

أعلنت غوغل أن "جيميل" الجديد سيعمل الآن على تذكير المستخدم إذا نسي الرد على #بريد_إلكتروني، حيث يتم تشغيل أداة الإشعارات الجديدة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي بشكل افتراضي للمستخدمين الذين تم تمكين "جيميل" الجديد لديهم.

والميزة الجديدة عبارة عن إشعار نصي يظهر بجوار موضوع الرسالة في صندوق بريد #جيميل الجديد، حيث سيخبرك عند استلام الرسالة ويسألك عما إذا كنت تريد الرد، ومن المفترض أن يظهر الإشعار فقط على الرسائل التي تعتقد غوغل أنها تحتاج إلى انتباهك، وليس كل الرسائل التي تتلقاها.

لكن الميزة الجديدة تذهب أبعد من ذلك، حيث ستقوم #غوغل أيضاً بالبحث في مجلد الرسائل المرسلة والعثور على الرسائل التي لم يرد عليها الشخص المرسلة إليه، وتذكرك بأنه يجب عليك المتابعة معه.

إذا لم تعجبك هذه الميزة الجديدة، فلا داعي للقلق، تتيح لك غوغل إيقاف تشغيلها، ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات جيميل وإلغاء تحديد ميزة الدفع لصندوق الرسائل الواردة والمرسلة، أو يمكنك إيقاف واحد منهم فقط إذا كنت ترغب في الحصول على واحد وليس الآخر، كما من المتوقع أن تصل الميزة الجديدة لجميع المستخدمين بشكل تدريجي.