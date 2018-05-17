3 مزيا جديدة من فيسبوك تحافظ على مساحة تخزين هاتفك

فيسبوك التطبيق الذي اعتدنا على استخدامه يقوم بـ 3 تحديثات يقول إنها ستساعد #المستخدمين على إنشاء وحفظ الذكريات بشكل أفضل، وستتيح لك التغييرات #حفظ_صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك مباشرةً إلى حسابك في سحابة فيسبوك ومشاركة الرسائل الصوتية مع الأصدقاء، وأرشفة قصصك المفضلة على المنصة، وستبدأ المزايا الجديدة التي أعلن عنها في الهند أولًا، قبل أن تصل إلى بقية العالم بعد ذلك بوقت قصير.

التغييرات في كاميرا فيسبوك داخل التطبيق ستتيح اثنين من المزايا الثلاثة الجديدة، حيث سيحظى المستخدمون الذين يقومون بتصوير الصور أو #الفيديو باستخدام كاميرا فيسبوك بخيار جديد لحفظها مباشرة على حساباتهم في المنصة من أجل الحفاظ على مساحة التخزين الداخلية للأجهزة التي تملك ذاكرة منخفضة.

قد يكون هذا الأمر بمثابة نعمة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وخصيصاً المستخدمين الذين يجب عليهم في الغالب حذف #صورة قبل التقاط صورة جديدة لمشاركتها، كما أن الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على كاميرا فيسبوك مرئية للمستخدم فقط، ولا تذكر المنصة إذا كان هناك حد لسعة خيارات التخزين الجديدة.

تقوم المنصة أيضاً بإضافة خيار الصوت في كاميرا التطبيق لمشاركة الرسائل الصوتية كمشاركات صوتية، حيث إن التسجيلات الصوتية ليست سريعة فحسب، بل إنها تدور أيضاً حول الحاجة إلى تثبيت لوحة المفاتيح باللغة الأصلية، ولا تتطلب إتقاناً مكتوباً بلغة ويمكن للناس التحدث بها بسهولة، وتقول المنصة إنها ستبدأ في طرح ميزة الأرشيف في الأسابيع المقبلة حتى يتمكن المستخدمون من حفظ القصص التي يقدرونها أكثر من غيرها.