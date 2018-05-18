ميزة جديدة من انستغرام.. هكذا تروج لما يعجبك!

أعلنت منصة انستغرام عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة المنشورات سواء من حساباتهم الخاصة أو من الحسابات العامة التي يتابعونها مباشرةً إلى قصتهم كملصق.

وتظن منصة انستغرام أن هذه الميزة سيتم استخدامها للمساعدة في الترويج للأصدقاء والعلامات التجارية التي تعجبك في قصتك الخاصة، مما يجعل من السهل مشاركة إعلان مع متابعيك، حيث تعد هذه الميزة أسهل من حفظ الصورة أو تقطيعها بنفسك لأن المستخدمين سيقومون بذلك على أي حال. وأي منشور تقوم بمشاركته في قصتك لا يزال يتضمن اسم المستخدم الأصلي، جنبًا إلى جنب مع رابط للعودة إلى المشاركة الأصلية.

وسيتمكن المستخدمون من مشاركة الأخبار من خلال النقر على نفس الطائرة الورقية الموجودة فوق المنشور في الخلاصة التي يستخدمونها للمشاركة عبر Instagram Direct، والآن هناك خيار إضافي لإنشاء قصة بدلاً من ذلك، حيث يمكنك مشاركة المشاركات في القصص كملصق، كما يمكن للمستخدمين إعادة ترتيبها وتغيير حجمها ووضعها على خلفيات قابلة للتخصيص قبل النشر.

ولا يمكن مشاركة سوى المشاركات من الحسابات العامة للقصص، وسيكون للمستخدمين الخيار لتعطيل الآخرين من مشاركة مشاركاتهم، ومن المقرر إطلاق ميزة مشاركة القصة الجديدة على أندرويد اليوم، ويجب طرحها على iOS خلال الأسبوع القادم.