شاهد الروبوت يركض ويقفز كأنه إنسان!

نشر موقع مجلة "تايم" الأميركية مقطعي فيديو جديدين مؤخراً، يظهران ما يمكن أن تفعله الروبوتات Atlas وSpotMini من إصدارات شركة Boston Dynamics.

ويعرض مقطع الفيديو الأول هرولة سريعة للروبوت Atlas عبر ساحة ويقفز فوق قطعة خشب.

وفي الفيديو الثاني، يبدو الروبوت SpotMini، الشبيه بالكلب، وهو يتسلق الدرج صعوداً وهبوطاً. ووفقاً لما ذكره موقع "Verge"، كان يلزم لتوجيه الروبوت بشكل صحيح، أن يسترشد بتوجيهات مشغله. ولكن حالياً تم تطوير أداء الروبوت الذي رسم خريطة للمنطقة، ويستخدم كاميرات للتنقل بشكل مستقل.

وفي فبراير الماضي، كشفت شركة Boston Dynamics، مقرها ماساشوستس، النقاب عن كلب روبوتي يمكنه فتح الأبواب.

وفي عام 2017، قامت "Alphabet"، وهي الشركة الأم لـGoogle، ببيع شركة الروبوتات إلى مجموعة "SoftBank" اليابانية مقابل مبلغ لم يتم الإفصاح عنه.