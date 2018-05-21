رمضان يغير عادات استخدام مواقع التواصل بالمنطقة العربية

رمضان يغير عادات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية. فبحسب إحصائية حديثة فإن المستخدمين في المنطقة العربية يقضون أكثر من 57 مليون ساعة إضافية خلال هذا الشهر على مواقع التواصل.

"فيسبوك" كشفت أن معدل استخدام الشبكة يزداد بشكل ملحوظ خلال هذا الشهر، خاصة للمعايدة إذ كشفت الأرقام أن 86% من قرابة 200 مليون متابع للشبكة يستخدمون "فيسبوك" للمعايدة.

معدل استخدام الشبكة يزداد بنسبة 15% تقريباً يومياً لتصل إلى قرابة 40% وقت الذروة عند الساعة الثالثة فجراً.

وبذلك ترتفع الساعات التي يقضي فيها المستخدمون على الموقع إلى قرابة الـ60 مليون ساعة في المنطقة العربية خلال الشهر الفضيل.

ولاحظت الشركة أن اهتمام المستخدمين بشهر رمضان يمتد إلى نحو 9 أسابيع على مراحل مختلفة.

المرحلة ما قبل رمضان يقوم فيها المستخدمون بالتخطيط المبكر فيما يتعلق بالأزياء، والأطعمة، وإعادة تصميم الغرف والديكورات الرمضانية.

المرحلة الثانية هي مرحلة التفاعل عبر الهواتف الجوالة التي تمتد بين 3 إلى 4 أسابيع خلال شهر رمضان.

المرحلة الثالثة والأخيرة هي فترة العيد والتسوق في آخر لحظة، التي غالباً ما تكون خلال الأسبوع الأخير لشهر رمضان.

وفي المرحلة الأخيرة من الشهر ترتفع حركة الشراء من خلال مواقع التواصل التي تقدم مقترحات للهدايا العائلية وللأصدقاء، إلا أن الازدياد الملحوظ لعمليات التسوق يحدث في الساعة الثالثة فجراً خلال شهر رمضان.