سامسونغ تكشف النقاب عن النسخة الخفيفة من هاتف Galaxy S8

أطلقت شركة #سامسونغ الكورية الجنوبية نسخة جديدة مخففة من هاتفها الرائد للعام الماضي Galaxy S8.

والنسخة الجديدة المسماة Galaxy S Light Luxury، بدلاً من Galaxy S8 Lite، مخصصة في الوقت الحالي للسوق الصينية، وتحمل رقم النموذج SM-G8750.

وتتضمن هذه النسخة مجموعة من التطبيقات البديلة لتطبيقات غوغل، مثل خرائط Golder، حيث إن أغلب تطبيقات وخدمات غوغل ممنوعة في الصين.

ويتميز هذا الهاتف بشاشة Infinity Display من نوع Super AMOLED بقياس 5.8 إنش وبدقة 1080×2220 بيكسل داعمة لنسبة العرض 18.5:9، مع معالج Snapdragon 660 ثماني الأنوية من شركة كوالوم، والذي من المفترض أن يوفر أداء معالجة مماثل لأداء معالج Snapdragon 835 الموجود ضمن هاتف Galaxy S8، مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 512.

كما يتضمن الجهاز 4 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 جيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، وهي نفس السعة المتوفرة ضمن هاتف Galaxy S8، مع ميزة الشحن اللاسكلي والشحن السلكي السريع عبر منفذ USB-C، مع دعم الجهاز لمعيار مقاومة المياه IP68، وتضمنه منفذ السماعات التقليدي 3.5 ميليمتر، مع سماعات أذن من تصنيع AKG.

أما من حيث التصوير، فإن الجهاز يتضمن كاميرا أمامية بعدسة واسعة الزاوية 80 درجة بدقة 8 ميغابيكسل وفتحة f/1.7 لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع كاميرا خلفية بدقة 16 ميغابيكسل وفتحة عدسة f/1.7، بحيث إنها قادرة على تصوير فيديوهات بدقة UHD 4K أو 3840×2160 بيكسل بمعدل 30 إطاراً في الثانية، لكنها تفتقر إلى ميزات أساسية مثل مثبت الصورة البصري OIS.

وفيما يتعلق بباقي الميزات، فإن الهاتف يتضمن راديو FM، وقارئ بصمات الأصابع المثبت في الجهة الخلفية، وميزة قارئ قزحية العين، بالإضافة إلى مساعدها الصوتي الذكي بيكسبي Bixby مع زر مخصص له، وخيارين للون هما الأسود أو الأحمر، في حين تشمل خيارات الاتصال على تقنيات 4G LTE و Wi-Fi و Bluetooth 5.0 ، USB Type-C و NFC و GPS مع GLONASS.

وتأتي عملية الإطلاق بعد ظهور عدد كبير من الشائعات حول الجهاز الذي يحمل رقم النموذج SM-G8750، حيث كانت التوقعات تشير إلى أنه نسخة مصغرة من هاتف الشركة الرائد Galaxy S9، وهو ما توقفت الشركة عن توفيره منذ إصدارها هاتف Galaxy S5 Mini، لتظهر لاحقاً معلومات مصدرها هيئة مطابقة المواصفات الصينية TENAA توضح إمكانية أن يكون الهاتف نسخة مصغرة "لايت" من جهاز العام الماضي Galaxy S8.

تجدر الإشارة إلى قيام سامسونغ في وقت سابق من هذا اليوم بالإعلان في الهند عن هواتفها من الفئة المتوسطة Galaxy J6 و Galaxy J8، وتتميز هذه الأجهزة بتصميم Infinity Display مع أند رويد أوريو 8.0 وشاشة Super AMOLED داعمة لنسبة العرض 18.5:9 ممتدة من الحافة إلى الحافة، مع امتلاك هاتف Galaxy J8 لكاميرا خلفية مزدوجة، في حين يتضمن هاتف Galaxy J6 كاميرا خلفية واحدة.