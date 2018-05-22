مليار أم 28 مليوناً؟ أبل وسامسونغ بانتظار حكم تاريخي

يواصل أعضاء هيئة المحلفين مداولاتهم لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، في النزاع بين #أبل و#سامسونغ للبتّ "بحكم تاريخي" ما إذا كان ينبغي على المجموعة الكورية الجنوبية التعويض لمنافستها الأميركية لانتهاك براءاتها.

وهذا النزاع بين عملاقي التكنولوجيا مستمر منذ 7 سنوات، ولم تعد "سامسونغ" تسوّق المنتج المعني به.

وتطالبها "أبل" بأكثر من مليار دولار، في حين تعتبر المجموعة الكورية الجنوبية أنه لا يجدر بها دفع سوى 28 مليونا، بحسب فرانس برس.

وعلى لجنة التحكيم البتّ فيما إذا كانت عناصر التصميم التي نسختها "سامسونغ" تبرر تسديد كل الأرباح التي حققها النموذج موضع النزاع أو مجرد جزء من العائدات لأنها عناصر في سياق تصميم أكثر شمولا.

وثلاث براءات معنية بهذا النزاع، وهي تتمحور خصوصا على الواجهة المستطيلة الشكل مع زوايا مدوّرة، فضلا عن الرموز الملونة المستعرضة على شاشة سوداء.

وفي العام 2011، صدر حكم أول لصالح "أبل"، وحكم على "سامسونغ" بدفع 400 مليون دولار.

ورفع هذا النزاع إلى المحكمة العليا في #الولايات_المتحدة سنة 2016، وأبطلت العقوبة القاضية بفرض 400 مليون دولار على "سامسونغ"، وأحيلت القضية إلى النظام القضائي العادي.