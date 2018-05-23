تعرف على ميزة إنستغرام الجديدة "Mute Posts"

أعلنت منصة إنستغرام عن ميزة جديدة تدعى Mute حيث سيتم إطلاقها خلال الأسابيع القليلة القادمة، والتي سيتاح للمستخدمين من خلالها كتم منشورات أحد المتابعين ضمن الصفحة الرئيسية من دون إلغاء المتابعة، وهذا بهدف تسهيل عملية التحكم في المنشورات التي يرونها.

عند كتم حساب ما، يبقى بإمكان مستخدمي الميزة رؤية منشوراتهم في صفحتهم الشخصية الخاصة بهم، ورؤية الإشعارات في حال ما إذا قاموا بالإشارة إليهم في منشور ما، وسيبقى خيار إزالة الكتم في حال ما إذا أرادوا إعادة رؤية منشوراتهم في الصفحة الرئيسية، كما أن الحسابات التي تكتم من قبل المستخدمين لن يكون بإمكانهم معرفة فيما إذا قام شخص ما بكتمانهم.

ولاستخدام هذه الميزة يجب على مستخدمي إنستغرام النقر على النقاط الثلاثة التي تظهر في زاوية كل منشور، ثم اختيار كتم المنشورات Mute Posts، ثم النقر على Mute وبهذا لن تظهر لهم المنشورات في صفحتهم الرئيسية، وفي حين أرادوا إزالة الكتم بإمكانهم إزالته بمجرد الذهاب الى حساب الشخص المعني والنقر على Unmute posts أو النقر على النقاط الثلاثة في الجهة اليمنى واختيار Unmute post.