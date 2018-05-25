6 حيل في واتساب نراهن أنك لا تعرفها!

يعد واتساب أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعاً في العالم، ولذلك يحصل على مجموعة مستمرة من التحديثات، كما يملك قائمة طويلة من المزايا ويدعم مجموعة واسعة من الأجهزة.

وإذا كنت تريد الحصول على أقصى استفادة من التطبيق، فإليك بعض الحيل الأساسية التي يجب عليك استخدامها:

إنشاء نص غامق أو مائل أو نص مضروب بخط

من الممكن أن تحدث المفاجأة في عدد الأشخاص الذين لا يعرفون شيئًا عن هذه الخدعة الرائعة في واتساب، ببساطة ضع علامة النجمة * في بداية ونهاية الكلمة أو الجملة المطلوبة لتحصل على خط غامق، فإذا كنت ترغب في كتابة كلمة بسكويت، فستحتاج إلى كتابة *البسكويت*، وينطبق نفس الأمر على الخط المائل ولكن مع وجود هذه العلامة _ على جانبي النص المطلوب، ولضرب النص ستحتاج إلى إضافة علامة هذه العلامة ~ إلى بداية المقطع المطلوب ونهايته.

التنزيل التلقائي عبر بيانات الهاتف الذكي

يمكن أن تساعدك إحدى حيل واتساب المفضلة لدينا في حفظ بعض بيانات الهاتف المحمول، حيث إن هناك عدة طرق لحفظ البيانات في التطبيق مع الاستمرار في تلقي الإشعارات والرسائل، أولاً يمكنك تعطيل قدرة التطبيق على تنزيل الوسائط على بيانات الجوال، ويتم ذلك عبر الإعدادات ثم استخدام البيانات والتخزين بعد ذلك أثناء استخدام بيانات الجوال، ومن هذا القسم يمكنك فحص أو إلغاء تحديد تنزيل الصور والصوت والفيديوهات والمستندات عبر بيانات الهاتف المحمول، وبهذه الطريقة تحتاج إلى النقر على الملف لتنزيله فعليًا.

المكالمات

تعتبر مكالمات واتساب ميزة مفيدة على النظام الأساسي، ولكنها يمكن أن تستهلك كمية ضئيلة من بيانات الجوال إذا كنت مستخدمًا ثقيلًا أو على خطة محدودة، ولحسن الحظ أننا نعرف المزيد من الحيل لتحسين استهلاك البيانات، فإذا كنت ترغب في توفير بعض النطاق الترددي، فجرّب الانتقال إلى الإعدادات ثم استخدام البيانات والتخزين ثم الاستخدام القليل للبيانات وحدد المربع لخفض مقدار البيانات المستخدمة في المكالمة.

الحصول على تحليل لاستخدام بيانات واتساب

جميع هواتف أندرويد في آخر خمس سنوات أو ما شابهها مزودة بمتتبع استخدام البيانات، مما يتيح لك الحصول على تحليل للتطبيق حسب الاستخدام، لكن لدى واتساب أيضًا أداة تعقب، مما يمنحك نظرة على كل فئة على حدة باستخدام البيانات.

وللوصول إلى سجل استخدام بيانات التطبيق، ستحتاج إلى زيارة الإعدادات ثم استخدام البيانات والتخزين بعد ذلك استخدام الشبكة، وستجد هنا استخدام البيانات ذات الصلة بغوغل درايف والتجوال ومكالمات واتساب، وتحديثات الحالة والرسائل والاستخدام العام.

عرض تحليل للتخزين

يمكن أن تعرض وظيفة استخدام التخزين من خلال الإعدادات ثم استخدام البيانات والتخزين بعد ذلك استخدام التخزين، سوف تجد بعض المعلومات والأرقام المثيرة للإعجاب.

تتيح لك هذه الميزة عرض ترتيب التخزين المستخدم بواسطة جهة الاتصال، ويتم تصنيف ذلك حسب الاتصال أو المجموعة التي تستخدم معظم مساحة التخزين على هاتفك، ما عليك سوى النقر على جهة الاتصال أو المجموعة وستجد تحليلاً للرسائل والصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو والمزيد.

ويمكنك فعل أكثر من مجرد النظر إلى جهات الاتصال التي تحتل كل مساحة التخزين، حيث يمكنك اختيار مسح هذه الملفات من هاتفك إذا كنت تريد ذلك، وللقيام بذلك، ستحتاج إلى زيارة الإعدادات ثم الحساب ثم طلب معلومات الحساب، ثم النقر على “طلب التقرير”، قد يستغرق الأمر ما بين يومين وثلاثة أيام للحصول على التقرير، ومع ذلك سيتم إلغاء الطلب إذا اخترت حذف أو إعادة تسجيل حسابك، أو تغيير رقمك أو جهازك.

إرسال سجلات الدردشة عبر البريد الإلكتروني

يتيح لك تطبيق واتساب إمكانية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من سجل الدردشات في السحاب، ولكن ماذا لو كنت ترغب في إرسال سجل محادثة محدد إلى شخص ما، أو ربما تحتاج فقط إلى إيصالات؟ يمكنك دائمًا إرسال سجل الدردشة عبر البريد الإلكتروني من خلال واتساب.

لإجراء ذلك، ستحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات ثم الدردشات ثم سجل الدردشة، ثم النقر على إرسال الدردشة بالبريد الإلكتروني، من هنا ستظهر قائمة الدردشة مما يسمح لك باختيار سجل دردشات لجهة اتصال أو مجموعة محددة.

بمجرد اختيار المحادثة المرغوبة، سيسألك التطبيق عما إذا كنت ترغب في تضمين الوسائط أو إرسال النص والرموز التعبيرية فقط، ويُنصح باختيار الخيار الأخير، بعد اتخاذ قرارك سيتم نقلك إلى تطبيق البريد الإلكتروني، حيث سيتم إرفاق سجل الدردشة بتنسيق .txt خفيف الوزن تلقائيًا في مسودة الرسالة.