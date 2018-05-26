واقعة مرعبة..مساعد أمازون سجل حديثا خاصا وأرسله عشوائيا

في حالة انتهاك صارخ للخصوصية، تعرضت شركة #أمازون الأميركية لانتقادات هائلة بعد أن اكتشفت عائلة أن المساعد الرقمي الصوتي للشركة "اليكسا" سجل محادثة عائلية جرت بالمنزل، وأرسلها إلى شخص مسجل على جهات الاتصال الخاصة.

واكتشفت العائلة الأميركية، وهي من بورتلاند بولاية أوريغون، الاختراق عندما تلقت مكالمة هاتفية أشبه بالكابوس قبل أسابيع من الشخص الذي تلقى التسجيل الصوتي، وهو موظف لدى رب العائلة، كان بريده الإلكتروني مسجلاً في جهات الاتصال الخاصة بالعائلة.

وأخبر المتحدث العائلة بالواقعة وطلب منها فصل المساعد الصوتي "اليسكا" من المنزل، وحذّر الأسرة من أنها قد تعرضت لاختراق.

وقالت الزوجة "دانييلا" إنها قبل الواقعة كانت تمزح مع زوجها حول قدرة بعض الأجهزة الإلكترونية بالمنزل على تسجيل المحادثات، مؤكدة أن المساعد الصوتي الرقمي سجل الحديث الدائر بالمنزل وأرسله بدون أي تنبيه أو سابق إنذار، وفقاً لما تناقلته وسائل إعلام أميركية عدة.

من جهتها، أعلنت أمازون في بيان، الخميس، أن المساعد الصوتي تنبه عندما سمع كلمة بدا كأنها "اليكسا"، ثم فسر المحادثة اللاحقة بأنها طلب "إرسال رسالة". وعند هذه النقطة رد "اليكسا" على العائلة متسائلاً "لمن؟" (يرسل الرسالة)، ثم اختار اسما في قائمة جهات الاتصال الخاصة بالعميل مشابهاً لكلمات وردت في الحديث الدائر.

ورجحت الشركة أنها حالة نادرة، وتعهدت بأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار الواقعة.

وابتكرت شركة أمازون مساعدها الشخصي "اليكسا" لمنافسة "سيري" من آبل والمساعدات الشخصية الأخرى من غوغل ومايكروسوفت.

و #المساعد_الصوتي مدمج في بعض الأجهزة الصوتية لأمازون، وهو يقوم بمهام عدة مثل الإجابة عن الأسئلة المختلفة وأداء بعض الوظائف.

ويُستخدم المساعد الصوتي حاليا في ثلاجات وسيارات وساعات من خلال تعاقدات قامت بها أمازون مع شركات عالمية أخرى لاستخدام الإنترنت في إدارة الأشياء.