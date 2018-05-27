أفضل 6 تطبيقات مفيدة خلال شهر رمضان

توفر الهواتف الذكية مجموعة كبيرة من التطبيقات التي تساعد الصائم خلال شهر رمضان المبارك مع عصر لا يفارق المستخدم هاتفه الذكي، ومن هذه التطبيقات:

1- مسلم برو

إذا كنت تبحث عن تطبيق لشهر رمضان في 2018 ذي التصنيف العالي، فإن تطبيق "مسلم برو" هو التطبيق المثير للإعجاب، حيث يتيح التطبيق للمستخدم التعرف على وقت الصلاة بدقة وفقاً لموقعه الحالي، ويمكن الوصول إلى وقت الصلاة من خلال تبويب عرض اليوم، ويعتبر التطبيق أفضل تطبيقات رمضان الصوتيات من حيث التلاوات الصوتية من القرآن الكريم والترجمات وأكثر من ذلك بكثير.

ويحوي التطبيق على بوصلة القبلة المتحركة التي سوف تخبرك عن الاتجاه الصحيح للقبلة، كما يتيح أيضاً الاطلاع على التقويم الرمضاني في 2018، ويمكنكم الحصول على النسخة المحدثة من التطبيق من خلال متجر غوغل بلاي.

2- Ramadan 2018

يعد التطبيق واحد من أفضل تطبيقات رمضان 2018 للأندرويد، حيث يسمح لك بأداء العديد من الأشياء، فإذا كنت تريد التوقيت الدقيق لتناول الإفطار فإن تطبيق رمضان 2018 يتيح لك ضبط الإنذارات، والاستماع إلى القرآن الكريم بالإضافة إلى أغانٍ رمضان الخاصة، كما يساعد التطبيق على تحديد اتجاهات القبلة وأكثر من ذلك.

3- RAMADAN KAREEM 2018

تتوفر أحدث نسخة من تطبيق رمضان كريم 2018 للتنزيل المجاني، حيث يعد واحداً من التطبيقات الأنيقة والأجمل، كما يعد أيضاً الخيار المفضل لكثير من المستخدمين خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي التطبيق مضمن مع تقويم لأوقات الصلاة والإفطار والسحور، ويتيح لك تحديد أوقات الصلاة، حسب الموقع الخاص بك، ويمكنك الحصول على أسماء الله مع شرح عنها وغير ذلك الكثير.

4- القرآن المجيد

تطبيق يتيح لك تجميل الحياة مع الاستماع وقراءة القرآن الكريم، وتم تحديث التطبيق حتى يتمكن المستخدمون من قراءة القرآن المجيد، جنباً إلى جنب مع النص الكامل العثماني الأنيق، كما يقدم التطبيق توثيق جميع الترجمات الصوتية والقراءات.

5- أوقات الصلاة، رمضان

يتيح لك التطبيق هذا العام متابعة جدول رمضان بشكل صحيح مع أوقات الصلاة، كما يمكن استخدام التطبيق لجميع المساعدات بما في ذلك التقويم الرمضاني وبوصلة القبلة وأسماء الله الحسنى والتقويم الهجري وأكثر بكثير، ويتميز التطبيق بواجهة مذهلة وهو غني بالمواضيع والخلفيات المختلفة، ويمكن استخدامها حالياً.

ويتيح التطبيق إمكانية ضبط الإنذارات والعثور على اتجاه القبلة وفقاً لموقعك والتعرف على النطق الصحيح باللغة العربية مع كل دعاء.

6- التقويم الهجري

تطبيق يتيح الوصول إلى جميع التزامات الصلاة اللازمة مثل التقويم الإسلامي وبوصلة القبلة والأذان والأدعية وبطاقات المعايدة الإسلامية، بالإضافة إلى آلة حاسبة للزكاة تمكنك من حساب الزكاة بدقة، كما يمكنك أيضاً تعيين التذكيرات والعثور على المطاعم الحلال بالقرب منك.

ويتم تضمين التطبيق مع محدد مواقع للمساجد كذلك، كما يتيح لك التطبيق مشاهدة تواريخ التقويم الميلادي والإسلامي، واتجاه القبلة، وأوقات الصلاة اليومية وحتى أسماء الله مع الوصف والمعنى، كما يعرض لك آية من القرآن كل يوم.