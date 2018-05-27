فيسبوك تبني رقاقات للتعامل مع محتوى البث المباشر

تعمل شركة #فيسبوك على تصميم وإنتاج رقاقات حاسب خاصة بها تكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من أجل تحليل وتصفية محتوى فيديوهات خدمة #البث_المباشر المسماة “فيسبوك لايف” Facebook Live، وبحسب ما صرح به يان ليكون كبير علماء الذكاء الاصطناعي لدى الشركة في حديث خلال مؤتمر Viva Technology في العاصمة الفرنسية باريس، فإن الأساليب التقليدية لم تعد كافية لتطلبها الكثير من الطاقة والحوسبة.

وقال يان في سياق حديثه ضمن مؤتمر باريس للتكنولوجيا: "دعنا نتخيل شخصًا يستخدم خدمة فيسبوك لايف Facebook Live لتصوير انتحاره أو موته، لا بد أنك ترغب بأن تكون قادرًا على إزالة هذا النوع من المحتوى فور حدوثه"، مشيرا إلى أن استخدام أنظمة مبنية على أجهزة حاسب تقليدية لمراقبة كل مقطع فيديو مباشر أو مسجل سوف يتطلب كمية هائلة من القدرة الحوسبية، والتي تكلف الكثير فيما يتعلق باستهلاك الطاقة.

ويستخدم فيسبوك حاليًا معالجات إنتل للعديد من خدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن أن يساعد انتقال الشركة إلى استخدام شريحة متخصصة في تصفية محتوى الفيديو بسرعة أكبر عند وجود خرق لبنود الخدمة، مع الإشارة إلى استخدام منصة التواصل الاجتماعي حاليا لأشكال مختلفة من تقنية الرؤية الحاسوبية من أجل إزالة المحتوى غير المرغوب فيه.

ووفقا لتصريحات المسؤولين في فيسبوك، فإن هناك دافعًا كبيرًا لتصميم رقاقة خاصة بالشركة تكون اكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وأن هناك عدد كبير من الشركات تعمل على هذا الأمر، بما في ذلك فيسبوك، بحيث أن شركات تصنيع الأجهزة مثل #إنتل و #سامسونغ وإنفيديا بدأت هذا الاتجاه.

وذكرت وكالة بلومبرغ في الشهر الماضي أن منصة التواصل الإجتماعي تعمل على تكوين فريق خاص بها متخصص في تصميم أشباه الموصلات، وذلك وفقا لقوائم الوظائف والأشخاص المطلعين على الأمر، وتتطلع الشركة، من بين شركات التكنولوجيا الأخرى، إلى تزويد نفسها بنفسها، وتقليل اعتمادها على شركات تصنيع الرقاقات مثل إنتل وكوالكوم.

تجدر الإشارة إلى قيام فيسبوك سابقًا بتصميم معمارية أجهزة الخوادم الخاصة به واللوحات الرئيسية ورقاقات الاتصال الخاصة بها لمراكز البيانات، ويبدو أن شركة التواصل الإجتماعي ماضية في طريقها إلى تصميم معالجات التعلم الآلي ML الخاصة بها لتحقيق هدفها في امتلاك القدرة على تصفية محتوى فيديوهات البث المباشر في الوقت الفعلي.