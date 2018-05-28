10 أسباب تدفعك لشراء جهاز آبل بدلًا من ويندوز

في حال كنت تحاول الاختيار بين جهاز حاسب يعمل بنظام التشغيل ويندوز من مايكروسوفت أو جهاز ماكنتوش Macintosh من آبل، فلا بد أن تعرف الفروق بين الجهازين وما هي إمكانيات جهاز ماكنتوش التي تجعله يتفوق على جهاز حاسب بنظام ويندوز في عدة نقاط مختلفة، بحيث أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن لأجهزة حاسب ماكنتوش فعلها بشكل أفضل من أجهزة حاسب ويندوز، ونحاول من خلال الملخص التالي شرح أهم 10 أسباب تدفعك للحصول على جهاز آبل ماكنتوش بدلًا من جهاز حاسب ويندوز.

1. أجهزة ماكنتوش أسهل للشراء

توفر شركة آبل عددا محدودا من الخيارات والنماذج المتاحة لأجهزة حاسب ماكنتوش التي يمكن الاختيار فيما بينها بالمقارنة مع أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، وذلك يعود إلى اقتصار عملية إنتاج أجهزة ماكنتوش على شركة آبل فقط، بينما يمكن لأي شخص تكوين جهاز حاسب يعمل بنظام ويندوز.

كما أن هناك العديد من الشركات المصنعة للأجهزة التي تبيع حواسيب تعمل بنظام ويندوز تحت أسماء ونماذج متشابهة، وفي حال كنت لا تعرف ما الذي تبحث عنه بالضبط، فإن عملية اختيار جهاز حاسب ويندوز قد تكون شاقة، في حين تسهل شركة آبل عليك عملية الاختيار، دون الحاجة إلى البحث بشكل كبير وموسع، إذ كل ما عليك فعله هو اختيار جهاز الحاسب الذي يتطابق مع ميزانيتك، والذي يفترض أن يؤدي جميع المهام المطلوبة منه على أكمل وجه.

2. عملية إصلاح أجهزة ماكنتوش أسهل

هناك العديد من الأماكن التي يمكن للمستخدمين التوجه إليها لإصلاح جهاز حاسب يعمل بنظام ويندوز، ولكن ذلك يعني اختلاف جودة الصيانة واختلاف التكلفة، في حين تعد عملية إصلاح حاسب ماكنتوش أسهل وأبسط من خلال جلبه إلى متجر آبل الرسمي، وبالمقارنة بين الطريقتين تبدو عملية إصلاح أجهزة الحاسب من خلال آبل أسهل بالمقارنة مع مختلف الشركات المصنعة لأجهزة ويندوز ومراكز الصيانة المعتمدة منها وغير المعتمدة.

3. نظام التشغيل macOS أسهل في الاستخدام

تتضمن النسخة الأحدث من نظام التشغيل ويندوز 10 على العديد من الميزات والوظائف بشكل قد يركب المستخدم أحيانًا ويجعل النظام مزدحماً بعض الشيء في كثير من الأحيان، في حين أن نظام التشغيل MacOS، وهو نظام التشغيل المعروف سابقاً باسم آبل OS X، يقدم تجربة نظيفة وبسيطة نسبياً بالمقارنة مع ما تجربة استخدام نظام ويندوز.

4. نظام آبل الإيكولوجي

من الصعب التغلب على نظام آبل الإيكولوجي، إذ بالإضافة إلى أجهزة ماكنتوش، فإن أجهزة مثل آيفون iPhone و AirPods وآيباد iPad وساعة آبل الذكية Apple Watch ومكبر الصوت المنزلي الذكي HomePods ومنصة التلفاز الذكي Apple TV توفر نوعًا من التكامل المفيد الذي يجعل أداء أمور معينة عملية سلسة وسهلة، مع العلم أنه لم تتمكن أي شركة حتى الآن من الاقتراب من التكامل السهل والسلس الذي توفره شركة آبل بين مختلف أجهزتها.

5. أجهزة ماكنتوش تتضمن برامج مجانية

تتضمن أجهزة حواسيب ماكنتوش العديد من البرامج المضمنة المجانية مثل iMovie و Garage Band و Image Capture، إلى جانب تطبيقات أخرى، بحيث تعد هذه البرامج مفيدة للمستخدم وتسهل عملية تحرير مقاطع الفيديو أو إنشاء الموسيقى أو نقل الصور من الكاميرا، كما انهم أفضل بكثير من أي برامج مجانية مشابهة لها مضمنة على أجهزة حاسب ويندوز.

6. معظم أجهزة حاسب ويندوز تتضمن BloatWare

غالبًا ما تتضمن أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز على ما يطلق عليه برمجيات BloatWare، وهي عبارة عن برامج غير مرغوب فيها مطورة من قبل طرف ثالث مضمنة على أجهزة الحاسب الجديدة من قبل الشركة المصنعة مثل أشرطة الأدوات غير الضرورية أو الألعاب المشكوك فيها، وحتى لو قمت بشراء نسخة جديدة من نظام ويندوز 10 من مايكروسوفت، فسوف تأتي هذه النسخة مع تطبيقات وألعاب مثل Candy Crush Saga.

وبالرغم من أنه يمكنك في أغلب الأحيان إزالة هذه البرامج غير المرغوب فيها، ولكن مسألة وجودها بشكل مسبق تعتبر غير مريحة، أما في حالة حواسيب ماكنتوش فإن البرامج التي تأتي بشكل مسبق مع النظام قد لا تكون خيارًا مناسبًا للجميع، لكنها على الأقل غير مشكوك فيها.

7. النسخ الجديدة من نظام MacOS مجانية دائمًا

عند إطلاق آبل لنسخة جديدة من نظام التشغيل الخاص بها، فإنها تعمل على توفير إمكانية تنزيلها وتثبيتها مجانًا على أي جهاز ماكنتوش يدعمها، وبشكل مشابهة فإن نظام ويندوز 10 يحصل على تحديثات مجانية مرتين في السنة، إلا أن الفرق يكمن أنه في حال كنت تستخدم نسخة قديمة من نظام ويندوز، بما في ذلك نظام ويندوز Windows 7 الذي لا يزال شائعًا، أو Windows 8 أو 8.1 الأكثر حداثة، فسوف تضطر إلى دفع حوالي 120 دولار للحصول على الإصدار الحالي من ويندوز 10، وذلك بعد أن توقفت مايكروسوفت عن توفير ترقية مجانية للمستخدمين بعد مرور عام على إصدارها لويندوز 10.

8. أجهزة آبل المحمولة تمتلك شاشات متميزة

تتضمن أجهزة حواسيب آبل شاشات عرض “Retina” متميزة بألوان حادة وحيوية، وبالرغم من أن بعض أجهزة الحاسب المحمولة العاملة بنظام التشغيل ويندوز تتضمن شاشات عرض متميزة، حيث أن بعضها أكثر حدة وحيوية، ولكن عليك البحث بين العديد من النماذج المتوفرة للعثور على شاشة مثل هذه، مع الإشارة إلى أنه في حال كانت شاشة العرض جزءًا مهمًا من متطلباتك فتجنب الحاسب المحمول MacBook Air الأرخص والأخف وزنًا، وذلك تبعًا لتضمن هذا النموذج شاشات آبل القديمة، والتي لا تعد قريبة من نماذج Retina الحديثة.

9. أجهزة حاسب آبل تتضمن أفضل لوحة تعقب

هناك عدد قليل، إن وجد، من أجهزة الحاسب المحمولة العاملة بنظام التشغيل ويندوز التي تمتلك لوحات تعقب للفأرة قادرة على منافسة لوحات التعقب الموجودة على أجهزة الحواسيب المحمولة من شركة آبل، حيث يتضمن أي حاسب ماك بوك MacBook على لوحة تتبع للفأرة تستجيب بسرعة فائقة، في حين يمكن اعتبار لوحات التتبع الموجودة ضمن أجهزة حواسيب ويندوز غير موثوقة وغير مريحة بشكل عام.

10. يمكن تشغيل ويندوز على أجهزة ماكنتوش

إذا كنت ترغب في الحصول على جميع مزايا أجهزة ماكنتوش، لكنك تحتاج إلى استخدام ويندوز في بعض المواقف، فإن بإمكانك تثبيت نظام تشغيل ويندوز على أجهزة ماكنتوش، في حين لا يمكنك تشغيل macOS على أي شيء آخر غير حاسب ماكنتوش من آبل.