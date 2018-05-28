5 تطبيقات لأجهزة أندرويد عليك تجربتها!

يوجد بشكل دائم محتوى جديد يصل إلى متجر غوغل بلاي الذي يعتبر حجر الأساس لنظام التشغيل أندرويد، حيث يمكن أن يقدم للمستخدمين الكثير، كما من الممكن أن يساعدك على إجراء بعض التغييرات في حياتك.

وفي ما يلي 5 تطبيقات لأجهزة أندرويد، يجب عليك ألا تفوتها:

Homestyler Interior Design & Decorating Ideas‏

شراء الأثاث عبر الإنترنت يمكن أن يكون محطماً للأعصاب، لأن ما يبدو جيداً في الصورة قد لا يكون مناسباً في الواقع، وقبل أن تقوم بالاستثمار تريد شركة Homestyler مساعدتك في تصور كيف ستبدو مشترياتك في منزلك.

لاستخدام تطبيق Homestyler، تحتاج فقط إلى التقاط صورة لمساحتك لإنشاء غرفة تركيب افتراضية يمكنك فيها تجربة الألوان والزخارف والأثاث من العلامات التجارية الحقيقية، ويقترح التطبيق أيضًا الأفكار ويدفع بك إلى المزيد من الإلهام في مشاريع التصميم الداخلي والاتجاهات.

يوميات الحيوانات الأليفة

نحن نحب حيواناتنا الأليفة، لكننا يجب أن نضع نصب أعيننا أننا مسؤولون عنهم، وهذا يمكن أن يكون تحديًا، وخاصةً إذا كان علينا أن نلجأ إلى رعاية حيوانات متعددة في أسلوب حياتنا المزدحم، وهذا هو التطبيق المثالي الذي يساعدك على ذلك.

مع هذا التطبيق، يمكنك تخطيط النشاط لحيوانك الأليف الحصول على إشعارات لتذكيرك والاحتفاظ بسجل حتى تتمكن من متابعة الأمور، وتعد هذه الأمور حساسة للحيوانات كما أن هذه الطريقة مفيدة حقًا لتقديم المعلومات إلى الأطباء البيطريين عن حيواناتك الأليفة.

Steam Link

لقد قامت منصة توزيع ألعاب الفيديو الشهيرة Steam بتقديم خدمة Boaming Link الخاصة بها إلى الأجهزة المحمولة، حيث يمكنك الآن بث ألعاب الفيديو من مكتبة Steam على الحاسب الشخصي للألعاب إلى جهاز محمول على نفس شبكة واي فاي.

وعلى الرغم من أنك ما زلت بحاجة إلى أن تكون قريبًا بشكل معقول من الحاسب المضيف الخاص بك، فإن Steam Link يعني أنه يمكنك الاستمتاع بألعابك المفضلة من جهازك المحمول على الأريكة، أو في السرير، أو في أي مكان آخر في المنزل دون الحاجة إلى الاعتماد على مطوري الألعاب الذين يستخدمون نسخة الهاتف المحمول من الألعاب المفضلة لديك، كما أن التطبيق يعمل مع وحدات تحكم متوافقة مع Steam وأندرويد تي في.

Relax Melodies: Sleep Sounds‏

هناك بعض التطبيقات المفيدة تعمل على مساعدتك لقضاء ساعات نوم مريحة، ومن بين هذه التطبيقات اخترنا لكم تطبيق Relax Melodies، حيث تم تحديث التطبيق الشهير لزيادة تعزيز تجربتك.

مع خيارات متنوعة مثل الضوضاء البيضاء والطبيعة المحيطة والمياه الجارية والموسيقى، من المحتمل أن تجد شيئًا من Relax Melodies يمكنه مساعدتك على الاسترخاء.

MoShow Slideshow movie maker

يحول MoShow، المخصص لمدمني وسائل التواصل الاجتماعية الذين يريدون طريقة جديدة لجعل ملفاتهم الشخصية مميزة، الصور إلى مقاطع فيديو تعرض شرائح المرح، وبعد التطبيق المثالي لإنشاء قصص مثيرة للاهتمام حول صور شخصية أو رحلات أو مشاريع أخرى.

ويتميز التطبيق بسرعته ويأتي مع الكثير من الأساليب والخيارات للحصول على التأثير الصحيح الذي تبحث عنه دون الوقوع في الكثير من المتاعب، كما يمكنك الاستمتاع باستخدام إعداد الحلقات والتأثيرات المختلفة لجعل مقاطع الفيديو التابعة لك مميزة حقًا عن الآخرين.