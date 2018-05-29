غوغل تزيح آبل عن عرش أغلى علامة تجارية بالعالم

أصبحت شركة غوغل المملوكة للشركة الأم ألفابت Alphabet Inc العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم مع وصولها إلى قيمة تبلغ 302 مليار دولار، مما جعلها تتصدر "آبل" التي وصلت علامتها التجارية إلى قيمة تبلغ حوالي 301 مليار دولار، مع ابتعاد باقي العلامات التجارية عن جوجل وآبل بفارق يقارب 100 مليار دولار تقريبًا، وذلك وفقًا لتصنيف Brandz لأفضل 100 علامة تجارية في العالم لعام 2018 الذي أصدرته WPP و Kantar Millward Brown.

وتبعًا للتصنيف فإن 8 من أصل أفضل 10 علامات تجارية عالمية تتبع لشركات تقنية، حيث لا تزال هذه الفئة تهيمن على التصنيف العالمي، فقد حلت العلامة التجارية لشركة أمازون في المركز الثالث من حيث القيمة التجارية الأعلى عالميًا بعد وصولها إلى قيمة تقارب 208 مليار دولار، مع حلول العلامة التجارية لشركة البرمجيات مايكروسوفت في المركز الرابع بقيمة تقارب 200 مليار دولار.

وبلغت قيمة العلامة التجارية لشركة التكنولوجيا الصينية تينسنت حوالي 179 مليارات دولار، والتي حلت في المركز الخامس، تليها شركة فيسبوك في المركز السادس بقيمة علامة تجارية وصلت إلى حوالي 162 مليار دولار، وشركة فيزا Visa Inc للمدفوعات الرقمية في المركز السابع بقيمة علامة تجارية تصل إلى 146 مليار دولار.

وحلت شركة ماكدونالدز في المركز الثامن بقيمة 126 مليار دولار، ومجموعة علي بابا القابضة المحدودة الصينية في المركز التاسع بقيمة 113 مليار دولار، وشركة الاتصالات AT&T في المركز العاشر بقيمة 106 مليار دولار، في حين لم تتجاوز باقي العلامات التجارية الأخرى ضمن الدراسة قيمة 100 مليار دولار.

وعلقت الدراسة على صعود الشركات الصينية: “تعد هذه السنة أول سنة تحقق فيها العلامات التجارية غير الأمريكية نموًا أسرع من العلامات التجارية الأمريكية، حيث تواجدت 14 علامة تجارية صينية في أفضل 100 علامة تجارية عالمية بالمقارنة مع تواجد علامة تجارية صينية واحدة فقط، ChinaMobile، في عام 2006، وقد نمت القيمة الإجمالية لأفضل 10 علامات تجارية صينية على أساس سنوي بنسبة 47 في المئة، أي أكثر من ضعف الرقم بالمقارنة مع العلامات التجارية الأمريكية التي حققت 23 في المئة”.

وارتفعت أمازون، من بين أفضل 20 علامة تجارية حققت طفرة في نسبة ارتفاع قيمة علامتها التجارية، بنسبة 45 في المئة، كما ارتفعت شركتا تينسنت وعلي بابا بنسبة 65% و 92 % على التوالي، في حين تراجعت عدة علامات تجارية من حيث التقييم من بين أفضل 20 علامة تجارية عالمية مثل AT&T، والتي تراجعت بنسبة 7% وحلت في المركز العاشر بعد أن كانت في المركز السادس خلال عام 2017، إلى جانب تراجع علامات تجارية أخرى مثل شركة Verizon للاتصالات، و Marlboro.

وتعد شركة General Electric التي تعاني من مشاكل عديدة أكثر العلامات التجارية التي فقدت قيمتها، وذلك بعد انخفاض علامتها التجارية بنسبة 22% لتصل إلى 39 مليار دولار، وارتفعت القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية بنسبة 21% إلى 4.4 تريليون دولار، وهو ما يعني أن شركتا جوجل وآبل تمثلان 14% من الإجمالي.