هل تكره الحساب؟.. 7تطبيقات من أندرويد ستساعدك

لا تزال الرياضيات واحدة من أصعب الموضوعات التي يمكن للطلاب فهمها، كما يحتاج الطلبة إلى طرق مساعدة للقيام بالعمليات الحسابية. إلا أن مستخدمي أجهزة أندرويد باتوا يملكون من خلال متجر غوغل بلاي الكثير من الحلول التي تساعدهم في العمليات الحسابية.

وفي ما يلي7 تطبيقات لأجهزة أندرويد تساعدك في الحساب:



Photomath

يقدم التطبيق طريقة بسيطة لحل المشاكلات الحاصلة في الرياضيات، كل ما عليك فعله هو توجيه الكاميرا على الورق والتقط صورة للمشكلة، وسيعمل التطبيق بسرعة ويعود مع حل، ويعد هذا التطبيق مهم لأنه يساعدك على فهم العملية ويعلمك في الواقع شيئاً أو شيئين حول الرياضيات.

كما يدعم الكتابة اليدوية، وهناك أيضًا دعم للوغاريتمات وعلم المثلثات والجبر والمعادلات والأعداد الصحيحة والكسور العشرية وأكثر من ذلك. وقد أضاف Photomath مؤخرًا دعمًا للرسوم البيانية لجعله منافسًا قويًا.



Mathawy

يستخدم Mathaway كاميرا الهاتف الذكي حيث يحمل في ثناياه عوامل لفك وحل مشاكل الرياضيات، ما عليك سوى توجيه الكاميرا على قطعة من الورق أو السبورة والنقر فوق صورة، وسوف يبدأ التطبيق في العمل، ويملك التطبيق أيضًا خيار لإدخال المشكلة يدويًا باستخدام لوحة المفاتيح، ويأتي مع آلة حاسبة علمية تساعدك على الدخول في المشكلات المعقدة وإصلاحها، ويتميز التطبيق بقدرته على تقديم شرح خطوة بخطوة لكل إجابة وكيف تم اشتقاقها، كما يدعم الإحصائيات وعلم المثلثات أيضًا.

التطبيق مجاني ومدعوم بالإعلانات، ولكن إذا كنت ترغب في عرض الخطوات مع شرح مفصل، فسوف يتعين عليك الترقية مقابل 18.49 دولار.



MalMath

تطبيق جيد لحساب الرياضيات للطلاب الذين يدرسون في كل من المدرسة والكليات، حيث يمكنك استخدامه لحل الجبر وعلم المثلثات واللوغاريتمات والمعادلات والمشتقات، وسوف يقوم بإظهار الخطوات لك، وإذا كنت ترغب في الحصول على بعض التدريب، يمكن للتطبيق توليد مشاكل نموذجية لك مع حلول كما يدعم عدد من اللغات كذلك، كما يمكنك حفظ الحسابات الخاصة بك للمراجعة في المستقبل.

حيل الرياضيات

عند فتح التطبيق لأول مرة سيطلب منك اختيار موضوع ومن ثم تبدأ اللعبة، حيث ستجد هناك خيارات مختلفة مثل لاعب واحد، متعددة اللاعبين، ووضع التدريب، واعتمادًا على تفضيلاتك سيتم تقديمك إلى بعض مشكلات الرياضيات التي سيُطلب منك حلها، ويمكنك الحصول على نقاط لكل إجابة صحيحة، والجزء المثير للاهتمام هو أن التطبيق سوف يعمل على تعليمك لبعض الحيل الحسابية، والتطبيق مدعوم بالإعلانات ويمكنك الترقية مقابل 3.99 دولار لإزالة الإعلانات.



MATHALLY GRAPHING CALCULATOR

تطبيق حسابي مخصص لفن الرسوم البيانية، في حين أن هناك تطبيقات أخرى للرياضيات ستسمح لك بحل مشاكل الرسم البياني، فإن MathAlly تجعلها أكثر إثارة، لأنه يأتي مع الكثير من الإعدادات والخيارات مثل القدرة على إنشاء لوحة المفاتيح الخاصة بك، ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا إذا لم تكن راضيًا عن الإعداد الافتراضي.

ويتيح التطبيق أيضًا إنشاء مفاتيحك المخصصة للوظائف والتعبيرات وإضافتها إلى لوحة المفاتيح المخصصة، وهناك وضع ملء الشاشة الذي سيخفي شريط الحالة وهو أمر جيد إذا كنت تعمل على شاشة صغيرة.



CALCULATOR N+

تطبيق مفتوح المصدر يمكنه التعامل مع عدد من المشكلات مثل الجبر وعلم المثلثات والإحصاءات والتحليلات، ويوجد دعم للرسم البياني ولديه محول مدمج للوحدات، ويفتقر التطبيق إلى الخطوات والشرح وراء الحل الذي تعرضه التطبيقات الأخرى، ولا توجد إعلانات وعمليات شراء داخل التطبيق.



MyScript Calculator

لا شيء يضاهي رضا كتابة المعادلات على قطعة من الورق، حيث يدعم MyScript Calculator الكتابة اليدوية كما يمكنك الكتابة مباشرة على الشاشة، وإذا لم يعجبك ما كتبته للتو يمكنك ببساطة حذفه، وسيقوم التطبيق بعد ذلك بإعادة حساب المعادلة، كما يمكنك أيضا استخدام أصابعك للكتابة، ويدعم التطبيق الوظائف الأساسية والتعبيرات مع علم المثلثات واللوغاريتمات، كما أن التطبيق مجاني للاستخدام ولكن مدعوم بالإعلانات.