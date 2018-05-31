تيلغرام: آبل أوقفت تحديث التطبيق منذ أبريل بضغط روسي

أعلن رجل الأعمال الروسي، بافل دوروف، مؤسس تطبيق التراسل الفوري #تيلغرام والمدير التنفيذي للشركة، اليوم الخميس، أن شركة "آبل" منعت تحديث التطبيق عالمياً، منذ أن طلبت منها روسيا حذفه من متجر تطبيقاتها.

وقال دوروف على قناته الرسمية على تيلغرام: "روسيا حظرت التطبيق على أراضيها في أبريل/نيسان، لأننا رفضنا منح مفاتيح فك التشفير الخاصة باتصالات كل المستخدمين إلى وكالات الأمن الروسية. نؤمن بأننا فعلنا الشيء الوحيد الممكن وحافظنا على حق مستخدمينا في الخصوصية في بلد مضطرب".

وتحاول السلطات الروسية والإيرانية إيقاف هذا التطبيق واسع الانتشار في كلا البلدين، والذي يعتقد أن المعارضين السياسيين يستخدمونه للتواصل وتنظيم الاحتجاجات، حيث إن تشفير رسائله يساعدهم على تفادي الملاحقات الأمنية.