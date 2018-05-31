طالب يكتشف خطأ إلكترونياً يسمح بتتبع أي هاتف بأميركا

اكتشف طالب جامعي وجود خلل مزعج في خدمة تتبع الموقع LocationSmart وهي خدمة تتبع شهيرة للهواتف المحمولة، حيث تبين أن أي شخص يمكنه الوصول بسهولة إلى بيانات موقع المستخدمين الآخرين في الوقت الحقيقي، وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت خدمة LocationSmart وجهت الدعوة للمستخدمين للاشتراك في فترة مجانية تجريبية، ومن خلال تلك الأداة فسوف يتمكنون من تعقب أي شخص لديه اشتراك هاتف محمول لدى AT&T أو Sprint أو T-Mobile أو Verizon في نطاق بضع مئات من الأمتار، وفقًا لموقع "Krebs on Security".

وفي إطار خطوات الاشتراك في الفترة التجريبية المجانية، يقر عملاء LocationSmart بالموافقة على أن تتبع الشركة موقع هواتفهم، لكنهم لم يقروا في هذه الموافقة على السماح بوصول أي شخص آخر إليها.

وقامت الشركة بحجب الصفحة الويب المعيبة مؤخراً، بعد اكتشاف روبرت شياو، وهو طالب علوم الكمبيوتر بجامعة "كارنيجي ميلون"، للخلل في البرنامج وإخطار الشركة به.

ويقول شياو: "يستطيع أي شخص، من خلال هذا الخطأ، في أي مكان في العالم، أن يطلع على موقع أي هاتف محمول في الولايات المتحدة".

ويضيف: "يمكنني أن أقوم بإدخال أي رقم هاتف مكون من 10 أرقام بشكل عشوائي ويمكنني الحصول على موقع أي شخص يصادف أن يكون صاحب هذا الرقم".

وتشترط الصفحة، التي يشارك من خلالها الزائرون في الفترة التجريبية لخدمة LocationSmart، أن يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص به.

ومن ثم تقوم الخدمة بالرد عبر رسالة نصية للحصول على الموافقة، وبعدها يتم عرض موقع الهاتف، في نطاق بضع مئات من الأمتار.

ولكن شياو وجد عيباً سمح له بتجاوز الموافقة خلال 15 دقيقة فقط، باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالموقع، وتمكن شياو من طلب بيانات موقع رقم هاتف.

ومن خلال القيام بذلك، فإن الأمر لا يتطلب من المستخدم أن يختار متى يتم تمكين تتبع موقعه، وإنما يقوم على الفور بتحديد خط الطول وخط العرض للهاتف.

,أشار شياو إلى أن الشركة عرضت خدمة LocationSmart منذ يناير 2017 على الأقل. وتقوم الشركة بشراء بيانات تحديد الموقع الجغرافي من العديد من شركات الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة، وتوفرها من خلال خدمة SmartLocation للشركات لأغراض مثل تعقب الموظفين، أو خدمات ترويجية مثل إرسال الرسائل النصية إلى العملاء المحتملين عند تواجدهم بالقرب من المتاجر ذات الصلة.