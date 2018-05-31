ما هي المعلومات التي تعرفها عنك آبل وكيف تحصل عليها؟

إن إرشادات الخصوصية والسيطرة على البيانات الجديدة في أوروبا ستدخل حيز التنفيذ في النهاية وليس من المفاجئ إذن رؤية #آبل تقوم ببعض التحديثات لسياسات الخصوصية الخاصة بها، وتساعد بعض هذه التحديثات آبل على تلبية متطلبات GDRP المحددة، بما في ذلك القدرة المثيرة على الوصول إلى جميع البيانات التي جمعتها عن مستخدميها، ومن المحتمل أن يتم تأخير طرح آبل في بعض المناطق لأسباب تتعلق باللوجيستية، لذا ستكون إمكانية الوصول إلى جميع بياناتك محدودة، حسب المنطقة وقد تستغرق بعض الوقت حتى في الولايات المتحدة.

كيفية تنزيل بيانات آبل الخاصة بك

موقع ويب الخصوصية

قدمت شركة آبل موقعاً على الويب مخصصاً لرؤية جميع البيانات المجمعة لحساباتها، وخطوتك الأولى هي زيارة صفحة الويب حيث يمكنك زيارتها من هنا، وسترى نموذج ويب لتسجيل الدخول باستخدام Apple ID وكلمة المرور، وهناك أيضًا رابط أزرق إذا نسيت Apple ID أو كلمة المرور، مما يسمح لك بتغييرها.

رمز التأكيد

إذا تم تمكين المصادقة الثنائية فحينئذٍ ستحتاج إلى اتخاذ خطوة أمان إضافية، وسوف تطلب الشركة رمز التأكيد الذي تحتاج إلى إدخاله على موقع الويب للوصول إلى بيانات حسابك، تأكد من أنه صحيح أثناء كتابته.

خدمات آبل

سترى الآن شاشة تحتوي على قائمة بجميع خدمات الشركة المرتبطة بحسابك تحت عنوان الحصول على نسخة من بياناتك، وهذا يشمل خدمات مثل آب ستور وآيتونز وأجهزة آبل ومتجرها عبر الإنترنت بالإضافة إلى AppleCare والجوانب المختلفة لآيكلود، وأكثر من ذلك بكثير، وبعض هذه الخيارات لديها خيارات للتوسع في أقسام أكثر تحديدًا.

إلى اليمين، سترى مربعات الاختيار التي تحدد كل ما تريده لتحديد كل خدمة منفصلة، مع خيار لتحديد كل منهم، قم بتحديد جميع الخدمات التي تريد استلام البيانات منها، ثم حدد متابعة، وقد يكون من المفيد التصفح قليلاً في هذه المرحلة قبل الانتقال حتى تتمكن من ملاحظة كافة الخدمات التي قامت الشركة بتوصيلها بحسابك.

والجدير بالذكر أن هذا هو المكان الذي قد تواجه فيه مشكلة إقليمية، وفي هذه الحالة لن تظهر أي خدمات، وإذا كان موقع ويب خصوصية مشغولًا بشكل خاص، فقد تتلقى أيضًا رسالة خطأ هنا، وفي هذه الحالة يجب أن تحاول تسجيل الدخول مرة أخرى في غضون بضع دقائق.

توصيل البيانات

ستأخذك الشركة الآن إلى صفحة لتلخيص التطبيقات والخدمات التي تطلب بيانات منها، كما سيطلب منك اختيار أقصى حجم للملف، وستقوم الشركة أيضًا بتقسيم جميع البيانات الخاصة بك إلى حزم وإرسالها على التوالي، ويجب عليك اختيار حجم يناسب سرعة جهاز الحاسب لديك وسعة التخزين، ومن الرائع عدم زيادة حجم العرض إذا كان لديك الكثير من خدمات آبل، أو ستحصل على ملف ضخم قد يكون من الصعب تنزيله ونقله، وعند الانتهاء قم باختيار إكمال الطلب.

الوقت

كما يمكنك أن تتخيل، ترى الشركة الكثير من الطلبات للحصول على البيانات، وقد تضطر إلى الانتظار عدة أيام أو أكثر حتى تتمكن الشركة من معالجة طلبك وإرسال بياناتك إلى بريدك الإلكتروني، ومن الممكن حالياً الانتظار لمدة تصل إلى أسبوع أو أكثر، لذا لا تعتمد على الحصول على بياناتك في غضون يوم أو يومين، وعندما تتلقى ملفات البيانات الخاصة بك تذكر أن آبل توفر لك أيضًا خيارًا لتصحيح معلوماتك الشخصية أو حذف حسابك بناءً على ما تعثر عليه.