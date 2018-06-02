المياه تعود إلى مجاريها بين "آبل" و"تيلغرام"

كشفت مجموعة #تيلغرام لتطبيق الدردشة التي اتهمت #آبل بالحؤول دون تحديث برمجيتها على أجهزتها المحمولة، أن هذه الأخيرة باتت تسمح مجدداً بتحميل نسخها المحدثة.

وشكر بافل دوروف، أحد مؤسسي هذا #التطبيق لتبادل الرسائل المشفرة، عبر #تويتر مدير "آبل" تيم كوك على السماح للشركة بتوزيع النسخة الأخيرة من برنامجها على ملايين المستخدمين "بالرغم من المتاعب الأخيرة".

وكان دوروف كشف الخميس أن "آبل تمنع تيلغرام من تحديث برمجياتها على نظام آي أو أس التابع لها على الصعيد العالمي منذ أن طلبت السلطات الروسية من آبل إزالة تيلغرام من متجر آب ستور".

وأمر القضاء الروسي في منتصف نيسان/أبريل بحجب "تيلغرام" طالما أن التطبيق لا يزود الأجهزة الأمنية بأدوات للاطلاع على رسائل المستخدمين. ورفضت المجموعة الامتثال لهذا الطلب ونجحت في التحايل على الحجب وبقيت متوفرة في #روسيا بالرغم من بعض المشاكل، بحسب فرانس برس.

وقد طلبت الاثنين الوكالة الروسية لتنظيم الاتصالات من "آبل" التوقف عن توزيع "تيلغرام" في روسيا وحجب بلاغات التطبيق وأمهلتها شهرا لتلبية هذا الطلب وإلا اتخذت في حقها تدابير عقابية "محتملة".

تضم #تيلغرام التي أسسها الشقيقان بافل ونيكولاي دوروف سنة 2013 نحو 200 مليون مستخدم في أنحاء العالم أجمع، 7% منهم في روسيا.