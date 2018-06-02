6 نصائح لحضور كأس العالم 2018

إن أي حدث كبير يجذب المجرمين الإلكترونيين ولن تكون مناسبة "كأس العالم 2018 " لكرة القدم استثناءً، وبالنسبة إلى المحتالين فهي فرصة للاحتفال بالأموال والبيانات الشخصية للمعجبين الذين يخططون للسفر إلى الحدث أو مشاهدته أو تجربة ذلك بأي طريقة.

وفيما يلي بعض النصائح التي تساعدك في حال كنت تنوي حضور كأس العالم 2018.

• تذاكر كأس العالم، إذا كنت تخطط لحضور مباراة في كأس العالم بشكل شخصي فالتذاكر الرسمية لكأس العالم متوفرة حصرياً على موقع الفيفا، لكن يجب عليك أن لا تهتم بتصفح الويب بحثًا عن بدائل، وإذا كنت تشاهد مركزًا لبيع التذاكر في مكان آخر فربما يكون هذا فخًا وخاصة إذا كان السعر مغريًا للغاية، كما سيؤدي استخدام موقع جهة خارجية إلى إحداث فجوة في محفظتك دون الحصول على أي تذكرة لعرضها، وتذكر أيضًا أنه يتم تخصيص بطاقات المباريات، وسيُطلب منك إظهار هويتك عند مدخل الاستاد، وإذا لم تتطابق مع التفاصيل الموجودة على التذكرة، فلن يُسمح لك بدخولها.

• لا تشتري السلع من مرسلي الرسائل غير المرغوب فيها، ففي الفترة التي تسبق انطلاق الاحتفالية، تتدفق رسائل البريد الإلكتروني بعروض خاصة لفريق ما والبضائع الأخرى المرتبطة بكأس العالم، وفي أحسن الأحوال يتم بيع البضائع بأسعار مضخمة، ولكن الأكثر احتمالًا هو عدم وجود البضائع حتى ومحاولة مرسلي الرسائل غير المرغوب فيها الحصول على أموالك.

• لا تسقط في فخ البريد غير المرغوب فيه عن اليانصيب والهدايا، يميل المجرمون الإلكترونيون إلى الظهور كواحد من الرعاة العديدين لكأس العالم، ويقدمون رحلات مجانية أو ألعاب فيديو كطعم، ومن المؤكد أن بعض الهدايا حقيقية، ولكن معظم رسائل البريد الإلكتروني هذه عبارة عن رسائل تصيّد احتيالي تحاول إقناعك بتسليم البيانات الشخصية في مقابل الحصول على فرصة الفوز، على سبيل المثال، رحلة أو قميص لاعب، ويخطو بعض المحتالين خطوة إلى الأمام ويحاولون استخراج تسجيلات الدخول وكلمات المرور إلى حسابات الألعاب الأصلية عبر وعد للمستخدمين بنسخة مجانية من FIFA 2018 إذا ما قاموا بالنقر فوق الرابط وإدخال بياناتهم.



• لا تستخدم خدمات المواقع المشكوك فيها التي تقدم أماكن إقامة أو تذاكر طائرة رخيصة، حيث إن حجز أماكن الإقامة والرحلات الجوية فقط على المواقع التي تُعرف أنها جديرة بالثقة، وحتى ذلك الحين لا تفعل ذلك إلا بعد التأكد من أنه الموقع الفعلي وليس نسخة خداع تتطلع إلى تمرير بياناتك.

• شاهد البث فقط على مواقع شركاء فيفا FIFA الرسمية، ولا بد أن تكون بعض خدمات بث المباريات غير رسمية ومهمتها إصابة الزائرين، فتأكد من اتخاذ بعض التدابير الأمنية وقم بتثبيت حل لمكافحة الفيروسات ومكافحة الخداع المضمنة على الويب.

• VPN، إذا كنت ستذهب إلى روسيا فاستخدم VPN للاتصال بالإنترنت، ففي أعقاب محاولة الحكومة منع شركة تيليجرام، ستكون العديد من المواقع الشهيرة في روسيا إما غير متوفرة أو غير مستقرة.