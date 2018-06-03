غوغل "تُسقط" الأجهزة اللوحية العاملة بنظام أندرويد

أزالت شركة غوغل قسم الأجهزة اللوحية من موقع أندرويد الرسمي التابع لها على الإنترنت، لتؤكد بذلك عدم اهتمامها بأجهزة أندرويد اللوحية.

وكانت الشركة العملاقة لمحت إلى هذا الأمر قبل ذلك بعدم وجود أي جهاز لوحي يعمل بإصدار أندرويد P في قسم الأجهزة اللوحية.

يذكر أن غوغل عملت بجدية لجعل نظام التشغيل التابع لها أندرويد بديلاً لنظام التشغيل iOS في عالم الأجهزة اللوحية، وبهذه الخطوة فقد أشارت بوضوح إلى تفضيلها لوجود نظام التشغيل Chrome OS المربح حتى الآن، حيث عملت أيضاً في الفترة الأخيرة على توسيع توافق أندرويد مع نظام التشغيل كروم أو إس لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تتخذ الشركة هذه الخطوة.

وسبق أن قررت غوغل التوقف عن بيع أجهزة Pixel C اللوحية -التي تم إصدارها في عام 2015- بعد سحبها من متجرها الإلكتروني بدون أي إعلان أو تصريح في مؤتمر كبير، ليدل ذلك على أن غوغل على دراية كاملة بسوق الأجهزة اللوحية المتدهورة في الفترة الأخيرة.

وقد انخفضت مبيعات أجهزة أندرويد اللوحية بشكل كبير في الفترة الأخيرة نظراً لأن المستخدمين لا يرون أي سبب لترقية جهاز تم بيعه في الأصل لبساطته وسهولة استخدامه وليس مواصفاته.

أفاد تقرير صادر عن شركة IDC للأبحاث أنه في الربع الأخير من عام 2016 انخفضت شحنات الأجهزة اللوحية بنسبة 20 % مقارنة بالسنة التي سبقتها.

وأرجع المحللون السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة حجم شاشات الهواتف الذكية، التي أدت إلى الحد من الحاجة إلى جهاز لوحي، حيث أصبح عدد كبير من الهواتف الذكية الآن يأتي بشاشات ضمن نطاق 6 إنش.