هكذا تنشئ Memoji على آيفون X

تعتبر الميموجي من المزايا الجديدة التي دخلت إلى آيفون X مع iOS 12.

وبفضل مزيج من Animoji الشهير في نظام التشغيل iOS 11 وميزة Bitoji، تتيح لك Memoji إنشاء صور شخصية مخصصة ومفصلة للحصول على مزيد من المتعة باستخدام كاميرا تتبع الوجه TrueDepth.

إلا أنه يجب الانتباه إلى أن تطبيق Memoji متاح فقط على آيفون X الذي يعمل بنظام iOS 12، والآن يقتصر الإصدار التجريبي الأول على مطوري البرامج، ولكن من المرجح أن يتم إطلاق إصدار تجريبي عام من البرنامج قريبًا.

عند فتح الرسائل للمرة الأولى “Animoji” في نظام التشغيل iOS 12، يتم تحية المستخدمين بشاشة البداية الجديدة التي تعرض الخيارات الجديدة. إليك طريقة عمل هذه العملية وكل التفاصيل التي يمكنك تخصيصها مع ميموجي.

فكيف تصنع Memoji على آيفون X

• افتح تطبيق الرسائل.

• اضغط على زر Animoji “وجه القرد مثلا”.

• انقر فوق علامة + في الجزء الأيسر الأوسط من شاشتك.

• سترشدك الرسائل خلال تخصيص ميموجي الخاص بك.

• انقر فوق تم في أعلى الزاوية اليمنى لإكمال واستخدام ميموجي الخاص بك