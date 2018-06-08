مسابقة زائفة للفوز بقميص منتخب البرازيل على واتساب

قبل عشرة أيام من بدء بطولة #كأس_العالم فيفا 2018 في #روسيا، يحاول المجرمون الإلكترونيون استغلال الحدث عن طريق خداع الأشخاص لقرصنة بياناتهم أو اختراق أجهزتهم الإلكترونية.

والأسبوع الماضي شن محتالون حملة عبر تطبيق "واتساب" تدعي أن شركة Nike ستحتفل بمرور 22 عاما كمُصنع رسمي لاحتياجات #المنتخب_البرازيلي من خلال تقديم هدايا عبارة عن القمصان الرسمية للفريق والشرط الوحيد للحصول على الجائزة هو مشاركة المستخدمين للرسالة.

وفي صور الرسائل التي وصلت إلى مختبر شركة “إيسيت”، كان هناك رابطان مختلفان ولا علاقة لأي منهما بشركة الملابس، ويؤدي النقر على الرابط إلى توجيه المستخدمين لموقع ويب يتضمن محتوى يحتمل أن يكون خطيرًا، ويختلف أسلوب التهديد وفقًا لنوع الجهاز الذي يستخدمه المستخدم. وتسعى الحملة إلى محاولة إشراك الضحية في خدمات الرسائل القصيرة المميزة أو تثبيت "إضافات المتصفح" لسرقة بياناته.

وتحاول الحملة إقناع المستخدم باختياره للمشاركة في استطلاع صغير، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يطلب من المستخدم مشاركة الاستطلاع مع جهات الاتصال الخاصة بهم، وبهذه الطريقة يتم نشر الحملة المزورة.

تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحالة يحتوي موقع الويب على شهادة SSL صالحة، وهذا يجعل المستخدمين يعتقدون أنه موقع آمن يستخدم بروتوكول HTTPS.

ويوصي موقع WeLiveSecurity المستخدمين باستخدام حلول الأمن و الحماية التي تحذر المستخدم عند مواجهة محاولة خداع أو موقع مشبوه.