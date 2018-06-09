كيف تحمي خصوصية بياناتك على "فيسبوك"؟

يكمن الشيطان في التفاصيل بحياتنا الواقعية، أما شيطان الإنترنت أو العالم الافتراضي فيكمن في الإعدادات الافتراضية. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، لا يقرأ غالبية المستخدمين جميع سياسات البيانات المحدّثة، التي ترد مؤخرا بغزارة إلى صندوق البريد الإلكتروني. ولعل البعض لم يسبق له أن قام بالبحث عن إعدادات خصوصيتهم وتعاملوا بشكل تلقائي مع الإعدادات الافتراضية. وهذا بالضبط ما تعتمد عليه مواقع "فيسبوك" و"غوغل" وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

تروج المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الكبيرة لمقولة: "إن المستخدمين يسيطرون" على بياناتهم الشخصية، لكنهم يعرفون جيدا أن معظم المستخدمين لن يغيروا الإعدادات التي لا يعرفون أنها تستغلهم دون علمهم أو فائدة تعود عليهم.

فمثلاً يعرض "فيسبوك" للعامة قائمة أصدقائك وكافة الصفحات التي تتابعها، ويتيح للمسوقين وشركات الإعلان استخدام اسمك في إعلاناتهم على "فيسبوك".

وبحسب تقرير الصحيفة، سيقوم "فيسبوك"، في الأسابيع المقبلة، بمراسلة صفحات الأعضاء ليدعوهم إلى مراجعة بعض الإعدادات. ولكن هذه الدعوة لن تؤدي إلى تغيير إعداداتك الافتراضية، ولكنه قد يكون تذكيراً جيداً بأنه يجب عليك تغييرها، من خلال النقر على إعدادات إدارة البيانات.

إعدادات التطبيق على الهواتف الذكية

وستلاحظ أن "فيسبوك" يطرح إعدادات خصوصية جديدة على تطبيقاته الخاصة بالهواتف الذكية، وربما لم يتم إرسالها إليك بعد. وعلى أية حال، إنها إعدادات لتغيير موقع بعض عناصر التحكم على هاتفك، ولكنها لا تغير خياراتك.

حماية هويتك

• يمكن لأي شخص رؤية جميع أصدقائك على "فيسبوك"، وجميع الصفحات التي تتبعها. ويشمل ذلك أرباب العمل و الملاحقين، ولصوص الهوية، وربما أفراد أسرتك.

ولحل تلك المشكلة:

• ستجد في تطبيق "فيسبوك" على هاتفك، المزود بـ3 أسطر، انقر عليه ثم مر إلى الإعدادات والخصوصية، وانقر على الإعدادات، ثم على إعدادات الخصوصية. ثم بدل من يمكنه رؤية قائمة أصدقائك من عامة الناس إلى الأصدقاء، أو يفضل اختيار "أنا فقط".

• كرر نفس الخطوات، على نفس الصفحة، لعمل إعداد منفصل لمن يمكنه رؤية الأشخاص والصفحات والقوائم التي تتابعها.

الفائدة:

التخلص من الغرباء الذين يتلصصون عليك أو يسعون للكشف عن اهتماماتك.

إشارات ووسوم الأصدقاء

• إن "فيسبوك" يعلن للجميع ما تقوم به من أنشطة، لأنه عندما يضع الأشخاص علامة Tag باسمك في صورة أو مشاركة، فإن ذلك يظهر تلقائياً على صفحة آخر الأخبار الخاصة بك على فيسبوك.

ولوضع حد لهذا الأمر:

• ستجد ضمن تطبيقات "فيسبوك" وتحديداً تحت بند الإعدادات والخصوصية، خيار الولوج إلى الإعدادات، ثم "اليوميات والإشارات". اضغط على زر "فتح" مراجعة المشاركات التي قمت بوضع علامات عليها قبل ظهور المشاركة على صفحة اليوميات الخاصة بك على "فيسبوك".

الفائدة:

• ستضع نهاية للسماح للآخرين بالنشر نيابة عنك أو على الأقل أنه سيلزم أن توافق على كل مشاركة.

تتبع وجهك في الصور والفيديو

• يحصل "فيسبوك" تلقائياً على الحق في تتبع وجهك، وبشكل افتراضي، يقوم برصد كل الصور ومقاطع الفيديو التي تقوم بمشاركتها، لإنشاء تعريفات وجه رقمية ما لم تأخذ القرار بوضع حد لذلك.

ببساطة يمكنك من خلال:

• تطبيقات "فيسبوك"، تحت بند "الإعدادات والخصوصية ، ومنها إلى الإعدادات، ثم اختيار "التعرف على الوجه". اضغط على (لا) تحت بند "هل تريد أن يتمكن من التعرف عليك في الصور والفيديو؟".

الفائدة:

•سيتوقف "فيسبوك" عن وضع علامات عليك في الصور، وسينبهك لتستعد عند قيام شخص آخر بنشر صورة لك.

3 إعدادات للإعلانات

قم بإيقاف تشغيل هذه الإعدادات الثلاثة التي تسمح لمعلني "فيسبوك" باستخدام المزيد من البيانات لاستهدافك شخصياً.

لا تمنح كل هذه البيانات والتسهيلات للمعلنين على "فيسبوك"، وتذكر أن قيمة كل عضو في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في أميركا الشمالية بلغت 82 دولارا في الإعلان على "فيسبوك" خلال عام 2017.

• يمكن للمعلنين استخدام بيانات شخصية جداً تخصك لاستهدافك، مما يجعل إعلانات "فيسبوك" أكثر رعباً مما تتخيله.

• افتح قائمة تطبيق "إعدادات وخصوصية"، اضغط على الإعدادات، ثم اختر تفضيلات الإعلان. ثم اضغط على زر فتح قسم "معلوماتك". وهناك، قم بإيقاف تشغيل الإعلانات وفقا لحالة وضع علاقتك وصاحب العمل والمسمى الوظيفي والتعليم.

ومازلنا على صفحة تفضيلات الإعلان، توجه لأسفل إلى إعدادات الإعلان وانتقل إلى غير مسموح به للإعلانات، وفقا للبيانات من الشركاء، والإعلانات وفقاً لنشاطك على منتجات فيسبوك، التي تراها في مكان آخر.

الفائدة:

• تتخلص من المزيد من الإعلانات "ذات الصلة"، والتي تعد مشكلة بالنسبة إلى المعلنين أكثر مما هي مشكلة بالنسبة لك.

نجم إعلانات بالمجان

• ربما أنت لا تعرف أنك تلعب دور البطولة في إعلانات "فيسبوك". ولا تحصل على أي مقابل مادي في المقابل، فقط عن طريق ضغط على زر "الإعجاب" بالصفحة، فإنك تمنح معلني "فيسبوك" الإذن لاستخدام اسمك في الإعلانات التي يعرضونها لأصدقائك - ولا يمكنك وقتها الحصول حتى على عشرة سنتات.

• من خلال هاتفك ضمن "الإعدادات" و"الخصوصية"، ثم الإعدادات، ثم تفضيلات الإعلان، انقر فوق "إعدادات الإعلانات" وانتقل إلى اختيار "لا أحد" للإعلانات التي تتضمن أنشطتك الاجتماعية.

الفائدة:

• منع شركة لا تلقى بالاً إلى حقوقك من استغلال اسمك في الدعاية والإعلان للمنتجات بدون علمك.