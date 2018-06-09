منصة لبث مباريات الألعاب الإلكترونية.. جديد "فيسبوك"

أطلقت "فيسبوك" منصة جديدة مكرسة لبث مباريات الألعاب الإلكترونية في ميل جديد يشكل أحد أعمدة الرياضة الإلكترونية.

وتسعى "فيسبوك" بذلك إلى تعويض تأخرها عن الأطراف الأخرى في هذا القطاع ولا سيما "تويتش" التابعة لأمازون و"يوتيوب" أحد فروع "غوغل".

والرهان الثاني هو المحافظة على اهتمام الشباب الذين يتوجهون إلى شبكات تواصل اجتماعي أخرى على ما تظهر دراسات عدة.

وكانت "فيسبوك" أطلقت في يناير/كانون الثاني برنامج "غايمينغ كرييتور بايلوت" الذي يوفر مجموعة من الأدوات للاعبين المعتادين على بث مبارياتهم لكي يزيدوا عدد مشتركيهم.

وكشفت "فيسبوك"، الجمعة، عن برنامج جديد بعنوان "ليفل آب" موجه إلى المبتدئين في البث المباشر أو غير المباشر للمباريات عبر "فيسبوك".

وقدمت الشبكة التي تعد 2.2 مليار مشترك، منصة مخصصة للألعاب الإلكترونية تجمع كل الأشرطة المباشرة وغير المباشرة لمباريات ألعاب إلكترونية متوافرة عبر "فيسبوك".