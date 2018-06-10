هكذا تحمي نفسك من تتبع غوغل لك في عدة مجالات

تستفيد الغالبية العظمى من المواقع الإلكترونية ومحركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي من وجود متصفحين عليها وأعضاء في مواقعها.

ويُعد أحد أهم مصادر هذه الاستفادة، الإعلانات التي تستهدف المستخدمين بشكل شخصي بناء على ما يتوافر لشركات التسويق والإعلان من بيانات ومعلومات عن كل مستخدم، خاصةً هؤلاء الذين لا يعيرون اهتماما لحماية قوائم إعدادات الخصوصية الشخصية ويقومون بالنقر "موافق" على الإعدادات الافتراضية بدون قراءة ما يوافقون عليه.

ويمثل هؤلاء نسبة 95% من مستخدمي الإنترنت حول العالم، وفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وفي هذا السياق، يؤكد جيفري فاولر في تقرير أعده لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الأمر يستغرق من القراء أقل من 5 دقائق لينضموا إلى الـ5% من المستخدمين الذين يستطيعون السيطرة على مصير بياناتهم.

ويؤكد فاولر ساخراً أن "غوغل يتبقى له أن يسجل عدد نبضات كل مستخدم"، مشيراً إلى أن غوغل يحتفظ بالكثير من المعلومات عن كل شخص، مثل خريطة لكل مكان يذهب إليه المستخدم، كما أنه يسجل كل جملة يكتبها الشخص في محرك البحث، ويحتفظ بمعلومات عن كل مقطع فيديو يشاهده المستخدم.

وبات "غوغل" بمثابة الثقب الأسود العملاق لعالم التكنولوجيا، الذي يمتص الكثير من البيانات الشخصية. ولا يمكن للمستخدم الإفلات من قبضة هذا الثقب الأسود بسهولة، لكن يمكنه إيقاف هذا التتبع من خلال خطوات عدة.

إيقاف تتبع غوغل

تقوم غوغل بعمل تتبع لكل عبارة يقوم المستخدم بالبحث عنها وكل مقطع فيديو شاهده على يوتيوب.

للتخلص من هذه المشكلة ببساطة يمكن أن تفتح متصفح غوغل وتذهب إلى "إدارة إعدادات" الخصوصية. بعدها قم بإيقاف تشغيل عناصر التحكم في بند "النشاط على الويب وفي التطبيقات".

وفي نفس صفحة الإعدادات هذه، انزل إلى أسفل وقم أيضاً بإيقاف تشغيل "سجل بحث YouTube" وكذلك "سجل مشاهدة YouTube".

وبذلك لن يتم الاحتفاظ بسجل لمواقع الويب أو التطبيقات ومقاطع الفيديو التي قمت بزيارتها أو مشاهدتها ذات مرة، كما لن يتسنى لأنظمة غوغل التعرف على ما قمت بزيارته.

مخابرات العالم تحسد غوغل

تحتفظ #غوغل بسجل وخريطة لكل مكان تذهب إليه، لدرجة تجعل وكالات المخابرات، على سبيل التندر، تشعر بالحسد من غوغل.

ولإيقاف هذا التتبع، اختر قائمة "عناصر التحكم في النشاط" على صفحة حسابك على غوغل، وأوقف "سجل المواقع".

وعندما تصل إلى هذه المرحلة ستكون قد تمكنت بالفعل من التوقف عن مشاركة بياناتك مع معلني غوغل.

الإعلانات على مواقع غوغل

تساعد غوغل جهات التسويق على استهدافك على المواقع المملوكة لها مثل YouTube وGmail. ولكن يمكنك إيقاف ذلك عبر إيقاف تشغيل زر "تخصيص الإعلانات".

بالطبع لن تتوقف الإعلانات عن مطاردتك، لكنها ستكون غير مؤثرة جداً عليك لأنك قمت باختيار إعدادات تحمي بياناتك وخصوصيتك.