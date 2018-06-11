"ويندوز 10" وإعلانات آيفون.. تتجسس علينا!

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا أثار جدلا واسعاً بين مستخدمي الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر بشكل عام، حيث كشف المقال أن المساعد الافتراضي "كورتانا" التابع لميكروسوفت، يقوم بشكل افتراضي باستنزاف نظام التشغيل "ويندوز 10"، بل يكاد يلتهم حياة المستخدمين الرقمية بالكامل.

أما مصدر الإلهام للمقال المنشور في الصحيفة الأميركية فكان إمعان النظر في المطبوعات المنقحة لقانون حماية البيانات العامة الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، والذي يفسر السر وراء تلك الرسائل الإلكترونية، التي تصل للمستخدمين حول العالم، بشأن تعديل سياسة الخصوصية.

إجابة صادمة

ولكن بعد الاستفسار من كبرى شركات التكنولوجيا عما قامت بتغييره بالفعل، بخلاف حماية أمورها القانونية، فيما يخص الإعدادات الافتراضية أو كمية البيانات التي يتم جمعها من خلال تتبع المستخدمين، أتت الإجابة الصادمة!

"فلا جديد من الأساس"، بل جل ما حصل أن تغيير بعض الإعدادات الافتراضية، مجرد محاولة الحصول إلى قدر أقل من الطابع الشخصي لبعض الخدمات، إلا أن المستخدم يكون بمعزل عن بعض الإعلانات المتكررة.

لكن جل ما في الأمر أن التغييرات يمكن أن تقلل من بعض الإعلانات المخيفة التي تغذيها بياناتك، ولذا فإن تعطيل قدرة هذه الشركات العملاقة عن جمع الكثير من البيانات عن المستخدم في المقام الأول، يمكن أن يكون الخطوة على طريق وقف هذا الاستغلال المادي.

مايكروسوفت

يذكر أن ويندوز 10 ليس مجرد نظام تشغيل يستخدمه 700 مليون جهاز، بل يعتبر مدرسة تدريب للذكاء الصناعي Cortana غير الشهير على نطاق واسع والتابع لميكروسوفت.

• وعند إعداد Windows 10، فإنه يقترح تشغيل Cortana. - ما يعني السماح لميكروسوفت بجمع موقعك، وجهات الاتصال، والصوت، وأنماط الكلام، واستعلامات البحث، والتقويم، ومحتوى الرسائل.

• وإذا كنت لا تخطط لاستخدام Cortana، فقم برفضها عند إعدادك لأول مرة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، لأن محاولة إيقاف تشغيله بعد تثبيته يعتبر في الحقيقة أكثر تعقيدًا.

لا يوجد زر واحد محدد لإيقافه، علاوة على أن بعض أجهزة الكمبيوتر تضع الإعدادات في أماكن مختلفة.

وإذا كنت قد قمت بالفعل بتثبيته فيمكنك على الأقل فتح Cortana وانقر فوق إعداداته، ثم الأذونات والتاريخ، ثم قم بإيقاف تشغيل كل شيء بشكل فردي. كما يمكنك إيقاف كل ما هو مدرج ضمن إدارة المعلومات التي يمكن لـ Cortana الوصول إليها من هذا الجهاز.

ثم انتقل إلى Cortana، وانقر على أيقونة Notebook، ثم انقر فوق حساب Microsoft الخاص بك وقم بتسجيل الخروج.

بهذه الخطوات، تتوقف Cortana عن جمع البيانات المستقبلية، ولكن لحذف ما تعرفه بالفعل عنك، يجب أن تشير إلى موقعك على الويب، ثم انقر فوق عرض المتصفح الخاص بك على إعدادات الخصوصية في Microsoft، ثم قم بالاطلاع على أنواع البيانات المختلفة، التي قام ميكروسوفت بتجميعها. انتقل أيضًا إلى علامة تبويب Cortana واضغط على مسح بيانات Cortana

يذكر أن Windows يقوم أيضا بمساعدة المعلنين على تتبع الكمبيوتر باستخدام معرّف مجهول، لذلك يجب عليك أن:

• تذهب إلى زر الإعدادات، ثم اختر الخصوصية، ثم عام، وأوقف تشغيل السماح للتطبيقات باستخدام معرّف الإعلانات لكي لا تصبح الإعلانات أكثر إثارة بالنسبة إليك وبالتالي استنزاف مواردك أولا بأول.



أما فائدة تلك الخطوات فتكمن في:

وضع حد للإعلانات "الأكثر إثارة" لشهيتك حيث إنها تخاطب جميع اهتماماتك.

آيفون من آبل

يتمتع iPhone من Apple بسمعة طيبة في مجال احترام الخصوصية. ولكنها لا تزال تعمل على توفير أماكن لاستهداف الإعلان عبر الإنترنت، ويجب عليك أن تعرف من أين يمكنك إيقاف تلك الخاصية، عبر الخطوات التالية:

• افتح أيقونة إعدادات على هاتفك iPhone، ثم اختر الخصوصية ثم الإعلان، واختر تشغيل ميزة "تتبع الإعلانات المحدود".

• سيؤثر ذلك على تطبيقات Apple التي تم إنشاؤها، والإعلانات التي يتم عرضها عبر نظام إعلانات Apple، والتطبيقات التي تستخدم معرّف الإعلانات في iPhone.