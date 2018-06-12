جديد سناب شات.. هكذا تحذف الرسائل المرسلة وغير المشاهدة

أتاحت منصة سناب شات ميزة جديدة هذا الأسبوع تتيح لك حذف الرسائل المرسلة التي أرسلتها إلى مستخدمين آخرين قبل أن تتم مشاهدتها.

وفي السابق، كانت تلك الرسائل النصية المرسلة، إلى جهات الاتصال الخاصة بك على سناب شات، تبقى موجودة في سجل الرسائل إلى أن يقوم الطرفان بمشاهدة الدردشة أو ما لم يتم فتحها لمدة 30 يومًا، وفي الدردشات الجماعية يتم حذف الرسائل بعد 24 ساعة كما كان هناك أيضًا خيار لمسح محادثة كاملة، لكن ليس رسالة واحدة.

أما الآن فيمكنك الآن حذف إحدى الرسائل حتى قبل عرضها، وهو أمر مفيد إذا قمت بإرسال رسالة عن طريق الخطأ أو ندمت على ما أرسلته.

وإليك ما يجب فعله:

• افتح سناب شات.

• اسحب إلى اليمين عبر الشاشة لزيارة صفحة الأصدقاء.

• اختر عمود الدردشة، سترى قائمة بجميع المحادثات الجارية لديك.

• أرسل رسالة جديدة أو حدد رسالة قمت بإرسالها بالفعل.

• انقر فوق الرسالة

• حدد ”حذف”.

هكذا سيتم حذف الرسالة، مما يعني أن المستخدمين في المحادثة الفردية أو في دردشة جماعية لن يتمكنوا من رؤية ما أرسلته، ومع ذلك سوف يشاهدون إشعارًا بأنك حذفت سطرًا من النص.

وتقول سناب شات إنها تحاول إزالة الرسالة من خوادمها وأجهزة الأصدقاء، ولكن المنصة تحذر من أن هذا قد لا يعمل دائمًا، مثل ما إذا كان شخص ما لديه اتصال إنترنت سيئ أو إصدار قديم من سناب شات.