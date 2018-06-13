ترقبوا.. مزايا جديدة قادمة إلى "تويتر"

أعلن موقع" تويتر"، الأربعاء، عن إضافة قادمة إلى إشعارات الهاتف الذكي، والتي سوف تصل قريباً للمستخدمين وتضمن تحديثات لأخبار مخصصة يتم إنشاؤها استناداً إلى اهتمام المستخدمين.

يقدم "تويتر" حالياً إشعارات الأخبار لأولئك الذين يرغبون في البقاء على اطلاع دائم على ما يحدث في جميع أنحاء العالم، والآن تتوسع الشركة في ذلك مع التحديثات الشخصية، فقد يوفر ذلك خياراً أفضل لجميع المستخدمين، وخاصةً الذين استبعدوا تحديثات الأخبار بسبب كثرة تشويش الإشعارات على الهواتف الذكية.

وستعمل ميزة الإشعارات الجديدة استناداً إلى أنواع الحسابات التي تتبعها والأشياء التي تغرد بها، وسيؤدي النقر على إشعار واحد إلى نقلك إلى صفحة مرتبة تحتوي على تغريدات ومقاطع فيديو ذات صلة بالموضوع، تمامًا كما لو كنت قد عثرت على القصة في علامة التبويب "الاستكشاف".

وبالمثل سترى أيضاً أحداثا مرتبة في الجزء العلوي من المخطط الزمني الخاص بك، ولكن الآن يتوسع موقع "تويتر" ليشمل نفس الأخبار المخصصة التي يقترحها لإعلامك في الجزء العلوي من مخططك الزمني، وسترى الأخبار ذات الصلة بك مع تغريدات ومقاطع الفيديو المحيطة، ويقوم الموقع أيضاً بتحديث علامة التبويب "استكشاف" ليشمل موضوعات بدلاً من نوع المحتوى فقط مما يعني أنه من المحتمل أن تقوم بفرز تغريداتك عن طريق الترفيه والعلوم وغيرها.

في الوقت الحالي أكبر عيب في الجدول الزمني الأساسي لـ"تويتر" هو عدم القدرة على فرز التغريدات في فئات مختلفة، وإذا كنت تتبع حسابات معينة للأخبار والبعض الآخر من أجل القيل والقال والآخرين من أجل الفكاهة، فإن كل شيء يجتمع معاً على "تويتر"، كان ذلك دائمًا مصدراً للسحر والإحباط المعتدل، ولكن إذا كانت علامة التبويب "الاستكشاف" الجديدة كافية، فستكون أكثر ملاءمةً لمعظم المستخدمين.

كما سيتم طرح إشعارات الأخبار المخصصة في الأسابيع المقبلة، في حين سيتم طرح علامة تبويب الاستكشاف الجديدة وتحديثات Now Happening في الأشهر القادمة.