مفاجأة.. فيسبوك "عربي" لهواتف آيفون

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي #فيسبوك أن اللغة العربية أصبحت متاحة الآن كلغة ضمن أحدث نسخة من تطبيق فيسبوك لأجهزة هواتف آيفون، وذلك مع الأخذ في الاعتبار متطلبات وقدرات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويبرز هذا الإعلان التزام الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث كل ما عليك فعله لاستخدام تطبيق فيسبوك باللغة العربية هو الانتقال إلى قائمة الإعدادات وتحديد اللغة العربية كلغة مفضلة لديك.

وتتوفر اللغة العربية بالفعل للمستخدمين عبر أجهزة حواسيب سطح المكتب وأجهزة أندرويد المحمولة، ويقدر عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي النشطين شهرياً من خلال الأجهزة المحمولة ضمن منقطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 169 مليون شخص.

ويأتي هذا التحديث نتيجة تعاون فيسبوك مع المترجمين من المنطقة من خلال تطبيق ترجمة فيسبوك، والذي يسمح لأي شخص بترجمة واجهة المنصة إلى لغته الخاصة.

من جهته، قال جوناثان لابين Jonathan Labin، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في شركة فيسبوك، إن "اللغات حيوية بالنسبة لمهمتنا المتمثلة في تقريب العالم من بعضهم بعضا ومساعدة الناس على بناء المجتمعات، حيث تساعد اللغة على عرض التقاليد والثقافة والآراء الفريدة".

وتابع لابين: "تعطي اللغة فرصة لبدء محادثات مفيدة مع أشخاص مختلفين، ومع هذا التحديث الجديد على فيسبوك بالنسبة لهواتف آيفون فإننا نأمل في أن يتمكن المزيد من الأشخاص من التواصل مع بعضهم بعضا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وتتوفر منصة التواصل الاجتماعي بأكثر من 100 لغة، ما يسهل من إمكانية استخدامها بالنسبة لمليار شخص بلغة غير الإنجليزية، حيث تحاول الشركة الاستمرار في توسيع نطاق وصولها على الرغم من مواجهتها تدقيقاً متزايداً فيما يتعلق بمشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة.