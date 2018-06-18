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تعطل تطبيق فيسبوك ماسنجر.. إليك كيفية إصلاحه

المصدر: دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية
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إذا كنت تعتمد على فيسبوك #ماسنجر للدردشة مع الأصدقاء وتستخدم هاتف آيفون أو جهاز آيباد فربما لاحظت أن التطبيق يتعطل كثيراً. ويحدث ذلك لأنك قمت بتنزيل إصدار 170.0، والذي تم إصداره بالأمس، ويبدو أنه يحتوي على خطأ ما يؤدي إلى تعطل التطبيق بمجرد فتحه، وفقاً لتقارير العديد من المستخدمين.

ويُعد تطبيق "فيسبوك ماسنجر" من أفضل تطبيقات التواصل للمستخدمين، حيث يملك عدداً من المزايا التي تجعله متفوقاً على غيره من التطبيقات.

أما إصلاح التطبيق فهو بسيط للغاية، فقط قم بتنزيل إصدار 170.1 الآن، إنه جديد تماماً وتم إصداره اليوم ويفترض أنه تم طرحه لمجرد مواجهة الخطأ الحاصل بنسخة أمس. وقد أكدت #فيسبوك أن التحديث الجديد يجب أن يحل المشكلة.

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