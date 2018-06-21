مفاجأة من إنستغرام.. فيديو وتلفزيون ومنافسة ليوتيوب

أعلن فريق إنستغرام اليوم عن تحقيقه إنجازين مهمين: أولهما أن إنستغرام أضحت الآن مجتمعاً عالمياً يضم أكثر من مليار شخص، والإنجاز الثاني هو بدء عهد جديد للفيديو المحمول من خلال إطلاق تلفزيون إنستغرام IGTV .

وقال كيفن سيستروم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لإنستغرام، في بيان رسمي الأربعاء، إن تلفزيون إنستغرام IGTV هو عبارة عن تطبيق جديد ومساحة جديدة لتمكين المستخدمين من مشاهدة فيديوهات طويلة (حتى ساعة كاملة)، ومقاطع فيديو عمودية من منشئي المحتوى المفضلين لديهم على إنستغرام، وبالتالي تعزيز التواصل معهم بطرق جديدة.

وأضاف أن تطبيق تلفزيون إنستغرام IGTV يختلف عن أيّ تجربة فيديو محمول أخرى وذلك لعدة أسباب، منها:

• مصمم أساساً للأجهزة المحمولة: تم تصميم تطبيق IGTV خصيصاً ليلائم الطريقة التي يستخدم بها الناس الهواتف الذكية، أي مع مقاطع فيديو عمودية تملأ الشاشة.

• سهل الاستخدام: حيث يبدأ تشغيل الفيديوهات بمجرد فتح التطبيق، دون الحاجة للبحث أولاً.

• يتضمن محتوى عالي الجودة: يعتمد تطبيق IGTV على شبكة إنستغرام، فصفحات منشئي المحتوى تمثل قنوات البث، وبالتالي يمكن للمستخدم مشاهدة الأشخاص الذين يتابعهم بالفعل على إنستغرام، وكذلك اكتشاف أشخاص جدد.

ويتوفر التطبيق المنفصل اعتبارًا من اليوم على منصتي أندرويد وآي أو إس، وسيتوفر عالميًا للجميع على مدار الأسبوع المقبل، والجدير بالذكر أنه يمكن لمستخدمي تطبيق إنستغرام الحالي مشاهدة تلفزيون إنستغرام المضمن، وقد بدأ أبرز المؤثرين وأكثرهم شعبية في العالم بالفعل بنشر مقاطع الفيديو عبر قنواتهم، ويتوقع الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في منافسة صريحة ليوتيوب.