5 نصائح وحيل حول ترجمة غوغل يجب عليك معرفتها

إذا كانت خطط سفرك الصيفية ستأخذك إلى مناطق بعيدة فهناك نوعان لا غنى عنهما لرحلتك: الأول جواز سفرك والثاني تطبيق ترجمة غوغل، وفي ما يلي 5 طرق لتحقيق أقصى استفادة من ترجمة غوغل.

الترجمة دون اتصال

لا يمكن ضمان الوصول الثابت للإنترنت في جميع أنحاء سفرك، وفي الأوقات التي تكون فيها بعيدًا عن الإنترنت لا يزال بإمكانك استخدام ترجمة غوغل إذا كنت قد قمت بتنزيل حزمة لغة، والآن تأتي حزم اللغات هذه مع الترجمة الآلية العصبية NMT، والتي تعمل على تحسين جهود الترجمة في التطبيق.

يترجم NMT جملا كاملة، بدلاً من أجزاء من الجملة فقط، بينما ينظر أيضًا إلى السياق الأوسع للحصول على نتائج أكثر دقة، وقبل هذا التغيير كان لديك NMT فقط عندما كان التطبيق متصلاً بالإنترنت، وترك الترجمات غير المتصلة بالاعتماد على الأدوات الأساسية، كما يمكنك تنزيل حزمة لغة من خلال الانتقال إلى قائمة اللغات والنقر فوق زر التنزيل الموجود بجوار حزمة اللغة التي تريدها، ويتراوح حجم كل لغة بين 35 ميغابايت و45 ميغابايت، لذا لن تستهلك مساحة كبيرة على هاتفك.

تمييز النص

عند استخدام كاميرا هاتفك لترجمة علامات الشارع أو القائمة أو النص الأجنبي الآخر الذي تصادفه، فإن تطبيق ترجمة غوغل يشبه السحر لأنه يعرض الترجمات الفورية مباشرة على شاشة هاتفك “إذا كنت قد قمت بتنزيل حزمة اللغة”.

ويمكنك تحديد جزء من النص الموجود على شاشة هاتفك لإجراء فحص دقيق، ولإجراء ذلك انقر على زر الكاميرا وسيبدأ هاتفك في إجراء مسح ضوئي للرسوم المتحركة، وأثناء القيام بذلك اسحب إصبعك لتمييز النص ثم انقر فوق زر السهم الأزرق الموجود أعلى يمين النص المترجم، ثم ستخرج من وضع الكاميرا وستعود إلى الشاشة الرئيسية بنصك المترجم.

وضع المحادثة

يعد استخدام الميكروفون للحصول على الترجمات سريعًا وسهلاً، ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق للمساعدة في ترجمة المحادثات بينك وبين متحدث أجنبي، فعندما تكون في وضع الميكروفون، يكون الإعداد الافتراضي للاستماع إلى لغة واحدة والحصول على الترجمة، وإذا قمت بالنقر فوق زر الميكروفون الأحمر، يمكنك وضع التطبيق في وضع المحادثة حيث سيستمع إلى كلتا اللغتين ويقدم ترجمات بينما تتعرف أنت وصديقك الأجنبي على بعضكما بعضا.

حفظ الكلمات والعبارات

إذا وجدت نفسك تبحث مرارًا وتكرارًا عن ترجمة لبعض الكلمات والعبارات، فيمكنك حفظها للوصول بسهولة إليها، ما عليك سوى النقر على زر النجمة بجوار نتيجة الترجمة وستتم إضافتها إلى القائمة المحفوظة، ولرؤية الإدخالات المحفوظة انقر فوق الزر “حفظ” في أسفل الشاشة.

استخدم التطبيق كقاموس

اضبط التطبيق على الترجمة من الإنجليزية إلى الإنجليزية أو أي لغة تتحدثها، وسيعرض التطبيق تعريفات القاموس بدلاً من الترجمات، مما يجعل خدمة ترجمة غوغل عبارة عن قاموس جيب كبير وقاموس مرادفات.