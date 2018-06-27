واتساب ينافس فيسبوك بميزة جديدة انتظرناها طويلاً

يحتوي تطبيق #واتساب على قائمة واسعة جدًا من المزايا، لكن الشركة المملوكة لفيسبوك تضيف دائمًا مزايا جديدة، حيث أصبح بإمكان واتساب الآن القدرة على إخفاء الوسائط المشتركة تلقائيًا من الظهور في معرض هاتفك، وتم رصد الميزة الجديدة لأول مرة في الإصدار 2.18.194، ولكن يبدو أن هذه الميزة يتم طرحها في أحدث إصدار للتطبيق على متجر #غوغل بلاي أيضًا "الإصدار 2.18.199".

كيفية إخفاء الوسائط المشتركة تلقائيًا من الظهور في معرض هاتفك

عليك اختيار جهة الاتصال لرؤية الوسائط المشتركة معها أولًا، حيث يمكنك النقر على اسم جهة الاتصال أو المجموعة أعلى نافذة الدردشة ويمكنك أيضًا اختيار عرض جهة الاتصال من القائمة ثلاثية النقاط، بعد ذلك ستشاهد خيار رؤية الوسائط إذا لم تشاهدها حاول تحديث تطبيقك.

الآن انقر على خيار رؤية الوسائط، وسوف يسأل تطبيق واتساب ما إذا كنت تريد حفظ الوسائط التي تم تنزيلها من الدردشة في معرض هاتفك، وينطبق هذا فقط على الوسائط التي تمت مشاركتها حديثًا وليس على الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها مسبقًا، لذلك لا يزال يتعين عليك مسح تلك الصور ومقاطع الفيديو القديمة يدويًا من معرض الصور الخاص بك، وستكون الميزة الجديدة مفيدة للملفات التي يتم مشاركتها بين الأشخاص وكذلك الملفات التي يتم تلقيها من الدردشات الجماعية، حيث إنه ليس من المألوف عدم تلقي عشرات الصور يوميًا، الأمر الذي يؤدي إلى انسداد معرض هاتفك في أي وقت من الأوقات.

من غير الواضح ما إذا كان الخيار الجديد سيؤثر على مساحة التخزين، والسؤال هنا: هل تظل حالة الوسائط مخبأة مؤقتًا ولا يتم عرضها في معرض الهاتف؟ أو تعمل الميزة الجديدة على توفير مساحة للتخزين في هذه العملية؟

على أي حال، يمكنك تعديل إعدادات التنزيل التلقائي لتوفير مساحة التخزين إذا كنت ترغب في ذلك، حيث يتيح لك الخيار، المتوفر عبر الإعدادات ثم استخدام البيانات والتخزين ثم التنزيل التلقائي للوسائط، تعطيل تنزيل ملفات الوسائط إلى أن تنقر عليها.