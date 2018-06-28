براءة اختراع آيفون.. تسوية ودية لنزاع "تقني" كبير

قررت آبل وسامسونغ تسوية ودية لخلاف مستمر بينهما منذ سبع سنوات حول اتهامات بنسخ تفاصيل من تصميم هاتف آيفون، بحسب ما أفادت مصادر، الأربعاء.

وقرر العملاقان العالميان للهواتف الذكية طي صفحة الخلاف بعد أن حكمت قاضية في أيار/مايو الماضي على سامسونغ بدفع أكثر من 530 مليون دولار لنسخها تفاصيل من آيفون من بينها حوافه المستديرة والتي تحميها براءات اختراع.

وكتبت القاضية الفدرالية لوسي كوه أنه "تم إبلاغ المحكمة من قبل الجانبين أنه تمت تسوية القضية (..) وبالتالي فإن كل الإجراءات الجارية في هذا الملف انتهت"، موضحة أن المجموعتين تعدلان عن التقدم بشكاوى جديدة في هذا الصدد.

ولدى الاتصال بها من قبل وكالة "فرانس برس" أحالت آبل إلى تصريح أصدرته في أيار/مايو الماضي، وقالت فيه "في هذا الملف هناك ما هو أهم من المال... من المهم أن نواصل حماية العمل الشاق والابتكار" لدى آبل.

في المقابل، رفضت سامسونغ التعليق على الاتفاق.

في 2011 كسبت آبل قضية أولى حكم فيها على سامسونغ بدفع 400 مليون دولار، لكن المجموعة الكورية الجنوبية استأنفت الحكم.

ووصل الخلاف أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة التي ألغت الغرامة في 2016 وأعادت الملف أمام المحاكم العادية.

وخلال المحاكمة التي جرت في أيار/مايو طلب من هيئة المحلفين أن تقرر ما كانت عناصر التصميم التي نسختها سامسونغ تبرر دفع كافة الأرباح التي جنتها من تصميم الهاتف الذكي موضع الخلاف أو قسم فقط من المبلغ.

وكانت القضية تشمل خصوصاً ثلاث براءات اختراع لآبل، تشمل الشكل المستطيل مع الحواف المستديرة مع رموز ملونة مصفوفة على الشاشة.