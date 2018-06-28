ميزة رائعة يطرحها إنستغرام أثناء دردشة الفيديو الجماعية

تعمل منصة إنستغرام الآن على إطلاق ميزة دردشة الفيديو الجماعية، وذلك بعد أسابيع فقط من طرح آبل مكالمات الفيديو الجماعية في فيس تايم. وأتاحت #إنستغرام الميزة الجديدة مع إمكانية الاستمرار في تصفح المنصة أثناء قيامك بالدردشة مع ثلاثة من أصدقائك، وذلك بفضل وضع أنيق للصورة داخل التطبيق.

كما أعلنت الشركة، الثلاثاء، أن الميزة الجديدة يتم طرحها الآن لنظامي iOS وأندرويد. وصرحت منصة إنستغرام أن ميزة الدردشة المرئية الجماعية كانت قيد العمل في الأول من أيار/مايو، لكن سرعان ما طغت عليها مجموعة من المزايا الجديدة التي تم طرحها في حزيران/يونيو.

وابتداءً من الآن يمكن للمستخدمين الاتصال بأصدقائهم عبر الفيديو دون الحاجة لاستخدام رقم الهاتف، بحسب بيان صحافي للمنصة، وذلك بخلاف فيس تايم، الذي يستهدف عملاء آبل فقط.

كيفية بدء دردشة الفيديو الجماعية في إنستغرام

ما عليك سوى الانتقال إلى الرسائل المباشرة، وتحديد سلسلة رسائل مع ما يصل إلى أربعة أشخاص، حيث تقدم المنصة الآن رمز كاميرا جديدا يقع في أعلى اليمين، وبمجرد تحديده، سيتم "استدعاء" صديقك، ويمكنك بدء الدردشة، كما يمكنك ضم المزيد من الأشخاص إلى المحادثة "3 أشخاص غيرك".

تتمثل إحدى المزايا الرائعة في دردشة الفيديو في أنه يمكنك معرفة ما إذا كان هناك أعضاء آخرون في رسائلك الجماعية في مكالمة فيديو، لأن رمز الكاميرا سيتحول إلى اللون الأزرق. وللانضمام للمكالمة الجماعية، كل ما عليك فعله هو تحديد رمز الكاميرا، أما إذا كان عليك المغادرة مبكراً أو تريد إنهاء المحادثة، فما عليك سوى النقر على زر الهاتف الأحمر أسفل الشاشة،

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضاً "تجاهل" الأشخاص إذا كنت لا تريد تلقي إشعارات المكالمات منهم. ولتخصيص الإشعارات حدد رمز "الترس" ، ثم غيّر قسم "الإشعارات المباشرة" في قسم الدردشة المرئية الجديدة.

ميزة رائعة أخرى حول دردشة الفيديو على إنستغرام هي أنه على خلاف فيس تايم، يمكنك متابعة الدردشة الجماعية عندما تقوم بتصغير الشاشة الرئيسية وتقوم بأشياء أخرى على التطبيق، حيث لا يزال بإمكانك التصفح وإرسال الرسائل المباشرة والصور، ونشرها في قصتك كلها أثناء الدردشة.