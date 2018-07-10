6 ميزات قوية في iOS 12 تجعل "آيفون" أكثر أمناً

تستعد شركة آبل لإطلاق التحديث السنوي من نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة آي أو إس iOS خلال خريف هذا العام، وهو الإصدار الجديد iOS 12 الذي قامت آبل بمعاينته، وطرحت الإصدار التجريبي العام له في نهاية شهر يونيو المنصرم، حيث قام بتثبيته الكثير من المطورين.

على الرغم من أن النظام يحمل العديد من الميزات الجديدة مثل الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد 3D emoji وميزة وقت الشاشة Screen Time لتطبيق حدود زمنية لتقليل استخدام التطبيقات، والتي قد تستحوذ على الكثير من الاهتمام عند إطلاق الإصدار الجديد بشكل علني خلال شهر سبتمبر القادم، إلا أن نظام التشغيل iOS 12 يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال هام آخر: وهو مجال أمن الهواتف الذكية.

وهذا المجال لطالما افتخرت به شركة آبل وتميزت فيه، مع متجر تطبيقات مغلق بإحكام وتشفير كامل لكافة الأجهزة التي تنتجها، ولكن نظام iOS 12 سيجعل أجهزة آيفون وآيباد الخاصة بك أكثر أمانًا من أي وقت مضى، كما سنستعرض خلال الميزات التالية:



1- ميزة Security code AutoFill لتوفير طرق تسجيل دخول أذكى وأكثر أماناً

ربما قمت قبل ذلك بإعداد طريقة المصادقة الثنائية 2FA على حساباتك الأكثر أهمية لحمايتها من خطر الاختراق، والتي توفر لك استخدام رمز مرور إضافي جنبا إلى جنب مع اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك -عادةً ما يكون كوداً يصل في رسالة قصيرة SMS لهاتفك - لتسجيل الدخول إلى حسابك على جهاز جديد.

تجعل هذه الطريقة أمر اختراق حسابك أكثر صعوبة بالنسبة إلى الهاكر الذي يصل لبيانات تسجيل الدخول الخاصة بك ولكنه غير قادر على الحصول على الرمز الذي وصل لهاتفك، ولكن أحد عيوبها أيضًا أنها تجعل الحياة أكثر إزعاجًا بالنسبة لك خاصة إذا كنت تقوم بالكثير من تسجيل الدخول عبر الكثير من الأجهزة. يعمل نظام التشغيل iOS 12 على تخفيف هذا العبء من خلال ميزة جديدة تُسمى الملء التلقائي لرمز الأمان Security code AutoFill.



عندما يأتي كود 2FA إلى هاتف آيفون الخاص بك عبر الرسائل القصيرة SMS ، فإنه في نظام التشغيل iOS 12 سينتقل تلقائيًا إلى التطبيق الذي يطلبه على الشاشة، لذلك لا داعي للتبديل بين التطبيقات أو نسخ الأرقام. مما يجعل طريقة 2FA أسهل في الاستخدام.



2- تحسين الخصوصية بتقليل تتبع الإعلانات Less Ad Tracking

يقوم متصفح سفاري Safari في نظام التشغيل iOS بحظر ملفات تعريف الارتباط الخاصة بتطبيقات الطرف الثالث، التي يمكن أن تتعقبك خلال استخدامك مواقع ويب متعددة، وكذلك ملفات تعريف ارتباط الطرف الأول – تلك الخاصة بموقع واحد – التي مضى على آخر استخدام له أكثر من 30 يومًا، لذلك ما لم تكن تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع ما بشكل منتظم، فإنه لا يعرف الكثير عنك.



في نظام التشغيل iOS 12 ، سيذهب متصفح سفاري إلى أبعد من ذلك: حيث إنه سيمنع بشكل افتراضي أزرار الإعجاب والمشاركة وأدوات التعليقات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي من تعقبك دون إذن صريح منك، حتى عندما لا تتفاعل معها. فعندما يكتشف المتصفح هذا النوع من التتبع فإنه سيعطيك خيار السماح به أو حظره.

بالإضافة إلى ذلك ستعالج آبل أمر استغلال المنصات الإعلانية للبصمة الإصبع fingerprinting في متصفح سفاري على نظام iOS، وهي الممارسة التي يمكن من خلالها أن يتعرف عليك متتبعو الإعلانات من بصمة الإصبع الخاصة بجهازك مثل بيانات الجهاز الذي يعمل عليه المتصفح وإعدادات المتصفح وما إلى ذلك. حتى إذا كانت شفرة التتبع لا تعرف تمامًا هويتك، فيمكنها تتبع جهازك والبدء في إنشاء صورة لأنماط التصفح أثناء زيارة جهازك لمواقع متعددة. سيقيد نظام التشغيل iOS 12 كل هذا أيضًا في متصفح سفاري.

الجدير بالذكر أنه سوف يتم تضمين تقنية آبل المضادة للتتبع في متصفح سفاري للأجهزة العاملة بنظام التشغيل ماك أو إس MacOS في الإصدار القادم من Mojave أيضًا.



3- حماية كلمات السر

ستتوافر ميزة إدارة كلمات المرور بشكل أفضل وأقوى بمتصفح سفاري في نظام التشغيل iOS 12 أيضًا. حيث سيحتفظ المتصفح ونظام تخزين كلمات المرور المتكامل به ببيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك آمنة، كما سيقترح عليك كلمات المرور المكونة من أحرف عشوائية إذا كنت بحاجة إلى واحدة جديدة.

تقول آبل في نظام التشغيل iOS 12 سيبدأ متصفح سفاري في اقتراح كلمات مرور أقوى”. وهناك ميزة جديدة أخرى وهي تنبيه يتم عرضه عند استخدام اثنين أو أكثر من عمليات تسجيل الدخول التي حفظتها في المتصفح على نفس كلمة المرور – والتي تعتبر أحد الأخطاء الأمنية التي تقع فيها - ويطلب منك تغيير أحدهما إلى شيء آخر . بفضل iCloud ستتم مزامنة جميع كلمات المرور هذه عبر أجهزة آبل.



4- تشفير مكالمات الفيديو الجماعية Encrypted Group Video Chat

التشفير موجود في كل مكان داخل نظام التشغيل iOS، ابتدءاً من الدردشات النصية التي ترسلها عبر iMessage إلى بيانات الموقع التي يتم تسجيلها بواسطة التطبيقات. فبدون رمز المرور أو بصمة الإصبع أو الوجه الذي قمت بتعيينه لجهاز آيفون الخاص بك – والذي يعمل كمفاتيح فك التشفير – لا يمكن قراءة البيانات.

وهذا يعني أيضًا أنه لا يمكن التجسس على دردشات iMessage وفيس تايم FaceTime التي تنطلق من وإلى هاتف آيفون الخاص بك. وبكل تأكيد يمنحك هذا الكثير من راحة البال وخاصة إذا كنت تقضي الكثير من الوقت متصلًا بشبكة Wi-Fi عامة. ولا يمكن حتى لآبل أن تتجسس على مكالمات فيس تايم FaceTime الخاصة بك، حتى لو أرادت ذلك.

ستقوم آبل بتوسيع إمكانيات تطبيق التراسل فيس تايم FaceTime ضمن نظام التشغيل iOS 12 ليشمل المكالمات الجماعية لأول مرة، بحيث يمكنه دعم مكالمات الفيديوية الجماعية بين ما يصل إلى 31 شخصًا معًا ضمن مكالمة واحدة، ومثلما يحدث مع المكالمات الحالية الفردية سيتم تطبيق التشفير الكامل من النهاية إلى النهاية end-to-end encryption.



5- ميزة مشاركة موقع المستخدم تلقائياً مع مراكز خدمة الطوارئ عند الاتصال بهم

بالتزامن مع وصول إصدار نظام التشغيل iOS 12، فإن الأشخاص الذين سيتصلون بخدمة الطوارئ باستخدام أجهزة آيفون وآيباد سيتمكنون من مشاركة بيانات مواقعهم الجغرافية بشكل تلقائي وآمن مع مراكز تلقى مكالمات الطوارئ. مما سيساهم في تقليل الوقت المخصص للوصول لضحايا حادث أو جريمة أو حريق أو حالة طوارئ صحية، وهذا سيساعد كثيرًا في إنقاذ المزيد من الأرواح.

فمنذ أن قامت شركة آبل بمعاينة نظام التشغيل iOS 12 لأول مرة، أعلنت عن شراكتها مع شركة RapidSOS، وهي شركة ناشئة تعمل على ترقية العديد من مراكز اتصالات الطوارئ في الولايات المتحدة والتي يبلغ عددها 6500 مركز تقريبًا.

في العديد من مكالمات الطوارئ يمكن للثواني أن تحدث فرقاً بين الحياة والموت. لذلك فإن إمكانية نقل بيانات الموقع الجغرافي للهاتف دون أي جهد يعتبر أمرا حيويا، لاسيما إذا كان شخص ما يطلب الاستغاثة وهو في منطقة غير معروفة له. وقد سبق لشركة آبل أن أطلقت في عام 2015 مبادرة تُسمى HELO التي تُعد اختصارًا لـ Hybridized Emergency Location (موقع الطوارئ المختلط)، والذي يُقدِّر موقع المتصل برقم الطوارئ باستخدام الأبراج الخلوية ومصادر البيانات على الجهاز مثل GPS ونقاط الوصول إلى شبكة الواي فاي WiFi، وستضمن شراكتها مع RapidSOS مشاركة بيانات موقع HELO بسرعة وأمان مع مراكز تلقي مكالمات الطوارئ بغض النظر عن البرامج التي يشغلها مركز الاتصال الخاص بهم، مما يعمل على تحسين وقت الاستجابة.



6- حماية أقوى ضد الاختراقات

عندما يريد أحد الأشخاص اختراق هاتف آيفون دون إذن منك – سواء كان هاكر أو وكيلًا لإنفاذ القانون – فإنه غالبًا ما يفعل ذلك عبر استخدام طرق فك تشفير غير مصرح بها، مثل إجراء محاولات متعددة للدخول إلى الهاتف في تتابع سريع.

تعمل شركة آبل مع نظام التشغيل iOS 12 على تقليل نطاق الوقت الذي يمكن أن يكون فيه هذا الأمر فعالا. حيث إذا لم يتم إلغاء قفل هاتف آيفون لمدة ساعة، فسيقوم بتبديل منفذ Lightning إلى حالة شحن فقط، مع تحييد محاولات سحب البيانات من خلاله.

كان الحد الزمني السابق المسموح به هو سبعة أيام، لذا فإن هاتف آيفون الذي سيعمل بنظام التشغيل iOS 12 سيحظر الوصول بسرعة أكبر، على الأرجح قبل أن يحاول أي شخص بدء فك تشفير الهاتف المسروق أو المضبوط من قبل وكالات إنفاذ القانون.