موظف سابق في آبل "سرق أسراراً مهمة" لصالح شركة صينية

اتُهم موظف سابق في آبل هو زياولانغ زهانغ، رسمياً، بسرقة مشروع الشركة للسيارات الذاتية القيادة، بقصد تقديمها إلى صاحب عمله الجديد.

وتضمنت تلك المواد بشكل خاص تقنية المركبات ذاتية القيادة، وهو مشروع تعمل عليه شركة آبل منذ سنوات تحت غطاء من السرية. وجرى توقيف زهانغ من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في مطار سان خوسيه الدولي بعد شراء تذكرة طيران إلى الصين على متن شركة طيران هاينان.

وكان الموظف السابق قد غادر شركة آبل في شهر نيسان/أبريل قائلاً إنه سيعمل لدى شركة سيارات كهربائية صينية تدعى Xpeng Motorsووفقاً لوثائق المحكمة المحلية الأميركية في شمال كاليفورنيا فقد قام الموظف المتهم بنسخ أكثر من 40 غيغابايت من الأسرار والمعلومات العائدة ملكيتها الفكرية لشركة آبل على حاسب زوجته المحمول قبل مغادرة الشركة.

وصرحت الشركة الصينية، وهي تعكف على سيارات ذكية متصلة تعمل بالكهرباء بالكامل ولديها مكاتب في بكين وماونتن فيو، في بيان عن صدمتها وغضبها من التهم الموجهة ضد زهانغ، الذي انضم إلى الشركة في شهر أيار/مايو، وأضافت أنها أجرت تحقيقاً سريعاً منذ الإعلان عن الأنباء، وذلك بناء على نصيحة شركة المحاماة موريسون وفورستر، وأنهت توظيف زهانغ بسبب هذه القضية.

ووفقاً للمصادر، فقد حصل زهانغ على إمكانية وصول كبيرة لقواعد البيانات الداخلية السرية كجزء من عمله مع فريق تطوير السيارات ذاتية القيادة، وقام محققون من شركة آبل بتفتيش جهاز الهاتف الذكي والحاسب المحمول لزهانغ بعد إبلاغه آبل أنه سوف يغادر ويذهب للعمل لدى الشركة الصينية.

واكتشف المحققون ضمن التحقيق الداخلي أنه كان يقوم بنسخ الملفات السرية بشكل مكثف في الأيام التي سبقت استقالته، إلى جانب زياراته المتكررة إلى مختبرات آبل ومحاولة إزالة الملفات المنسوخة، وبحسب ما ورد فقد اعترف زهانغ بأخذ الملفات والمستندات السرية، وكان يحاول مغادرة البلاد عندما أوقفه مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما اعترف لموظفي الشركة أنه أخذ "سيرفر" لينكس تابعاً لآبل إلى منزله ونقل بياناته إلى حاسب زوجته المحمول، وقال إنه يريد مراجعة البيانات لزيادة معرفته على أمل أن يساعده ذلك في الحصول على وظيفة أخرى داخل شركة آبل.

وكانت التقارير تفيد بقيام شركة آبل منذ عدة سنوات بتطوير تكنولوجيا ذاتية القيادة، وامتنعت الشركة عن الحديث علناً عن خططها وطموحاتها، وأفاد تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ في شهر كانون الثاني/يناير أن آبل سجلت 27 مركبة اختبار للقيادة الذاتية لدى إدارة السيارات في كاليفورنيا، واعترف الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك في العام الماضي بأن الشركة تعمل على تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأنها قد تخلت عن خطط لبناء سيارتها الخاصة.

يأتي اعتقال زهانغ شياو وسط توتر متزايد بين الولايات المتحدة والصين، والذي يتعلق إلى حد كبير بالملكية الفكرية، حيث تطلب الصين من شركات التكنولوجيا الأجنبية التي ترغب بالعمل ضمن الصين أن تشترك مع الشركات المحلية وأن تشارك أو ترخص ملكيتها الفكرية مع هؤلاء الشركاء، وتعتقد العديد من الشركات الأجنبية أن الشركات الصينية تستخدم هذه العملية، التي تسمى نقل التكنولوجيا، لسرقة أسرارها التجارية.