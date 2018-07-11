هذه مشاكل هاتف غالاكسي إس9 الشائعة وإليك كيفية إصلاحها

تتميز هواتف سامسونغ بمواصفات هاردوير متقدمة وقوية خاصةً في هواتفها الأخيرة مثل هاتف #غالاكسي_إس_9 وغالكسي إس 9 بلس، ولكن عندما تقوم بتصنيع عشرات الملايين من الهواتف وشحنها إلى جميع أنحاء العالم، لا بد لبعض العملاء من مصادفة بعض المشكلات بهواتفهم.

يمتلك هاتف #سامسونغ غالاكسي إس 9 العديد من المميزات ولكن كغيره من الهواتف الذكية يحمل ما يعيبه من مشاكل عديدة تؤرق المستخدمين وتقف دون استمتاعهم الكامل بالهاتف ومميزاته، والآن بعد أن تم طرح هاتفي سامسونغ غالاكسي إس 9 وغالاكسي إس 9 بلس في السوق منذ عدة أشهر، فإننا نقدم لك أكثر مشاكلهم شيوعًا وأفضل الطرق لإصلاحها.

مشاكل بطارية غالاكسي إس 9

أبلغ بعض المستخدمين عن أن عن عمر بطارية هاتف غالاكسي إس 9 قصير مع مهام العمل الكبيرة، وإليك كيفية الحصول على أقصى استفادة من بطارية الهاتف:

1. استخدم وضع توفير الطاقة: يمكنه تشغيله من الإعدادات السريعة أو إعدادات صيانة الجهاز، حيث يعمل وضع توفير الطاقة على تقليل دقة الشاشة، وانخفاض السطوع ووقف التطبيقات التي تعمل في لخلفية. يجب ألا تستخدم هذا الوضع طوال الوقت ولكن إذا كانت بطارية الهاتف على وشك النفاد فسيكون هذا الوضع حلًا جيدًا.

2. العثور على تطبيقات التي تستهلك البطارية: من خلال الانتقال إلى إعدادات صيانة الجهاز والنقر على خيار “استخدام البطارية” لمعرفة أي تطبيق يستهلك البطارية بنسبة أكبر على مدار اليوم. إذا وجدت شيئًا ما خارجًا عن المألوف فراقبه جيدًا واكتشف ما إذا كان هو سبب المشكلة.

3. قم بإلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة: قد تكون هذه التطبيقات تعمل في الخلفية وتستنزف البطارية دون علمك. إذا لم تكن قد استخدمت تطبيقًا ما من حينٍ لآخر، فلا داعي للاحتفاظ به لإطالة عمر البطارية.

4. إيقاف تشغيل العرض دائمًا: تعتبر شاشة العرض دائمًا ملائمة للتحقق بسرعة من الوقت أو عرض الإخطارات ولكنها تستهلك الكثير من طاقة البطارية، يمكنك إيقافها من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم التوجه إلى قفل الشاشة والأمان ثم قم بتعطيل شاشة العرض دائمًا من خلال الضغط على مفتاح التبديل الموجود بجوارها.

مشاكل تحديث نظام التشغيل

من أكبر إحباطات مستخدمي نظام التشغيل #أندرويد هو مدى بطء شركة سامسونغ في الحفاظ على تحديث برامجها، سواء على أجهزتها ذات المواصفات العالية والأغلى من حيث السعر أو أجهزتها الشعبية متوسطة المواصفات. يمكنك دائمًا التحقق من وجود التحديثات الهوائية OTA والتي يمكن تفعيلها عن طريق الانتقال إلى الإعدادات ثم تحديث البرامج، ولكن لمجرد أنك لا تحصل على التحديث بهذه الطريقة لا يعني عدم توفر أحد التحديثات. يمكنك التحديث يدويًا باستخدام برنامج سطح المكتب Smart Switch من سامسونغ وذلك عن طريق تثبيت هذا البرنامج وتوصيل هاتفك وإبلاغه بتنزيل التحديثات تلقائيًا.

الحفاظ على مساحة خالية من سعة التخزين الداخلية

لقد قدمت شركة سامسونغ مساحات تخزين داخلية هائلة في هاتفي غالاكسي إس 9 وإس 9 بلس ابتداء من 64 غيغابايت وحتى 256 غيغابايت، مما يعني أن لديك المتسع لاستخدام الهاتف دون القلق بشأن التخزين. ومع ذلك سيصل بعض الأشخاص إلى هذا الحد عاجلاً أم آجلاً. لذلك إليك بعض النصائح لتنظيف مساحة التخزين الداخلية:

يمكنك تحميل الصور إلى خدمة تخزين سحابية مثل خدمة صور غوغل Google Photos: حيث تقدم هذه الخدمة نسخة احتياطية غير محدودة من التحميلات المضغوطة عالية الجودة، بالإضافة إلى 15 جيجابايت من النسخ الاحتياطية المجانية عالية الجودة. بعد تحميل الصور يمكنك توفير المزيد من مساحة التخزين عن طريق إزالتها من هاتفك.

استخدم ميزة صيانة الجهاز المدمجة في غالاكسي إس 9 الموجودة في الإعدادات: انقر على التخزين وشاهد ما يمكن فعله لتوفير مساحة تخزين – فقط كن على دراية بأنه قد يزيل بعض الصور المخزنة مؤقتًا والملفات المؤقتة التي سيتعين تنزيلها مرة أخرى عند استخدام بعض التطبيقات.

حذف التطبيقات غير المستخدمة: ربما تكون قد بدأت في مرحلة التنزيل عندما اشتريت هاتفك لأول مرة، ولكن انتهى بك المطاف باستخدام 20 من 200 تطبيق قمت بتثبيته. افحص تطبيقاتك وابحث عن بعض التطبيقات التي لا تستخدمها – اضغط مع الاستمرار على رمز التطبيق وانقر على إلغاء التثبيت لإزالته من هاتفك.

كيفية إعادة ضبط المصنع في هاتف غالاكسي إس 9

في بعض الأحيان بعد الكثير من استكشاف الأخطاء ومحاولة إصلاحها لا يمكنك العثور على سبب المشاكل في هاتفك. وعندما لا تنجح كل تجاربك في الإصلاح قد يكون من اللازم إعادة ضبط إعدادات هاتفك وإعادة تشغيله. قم بعمل نسخة احتياطية من بياناتك الهامة، وقم بإجراء هذه الخطوات السريعة لإعادة ضبط هاتفك إلى ما كان عله:

• اذهب إلى إعدادات الهاتف

• انتقل لأسفل إلى الإدارة العامة General management.

• اضغط على إعادة ضبط.

• انقر على إعادة ضبط بيانات المصنع.

• اقرأ التحذير، ثم مرّر لأسفل وانقر على إعادة ضبط الجهاز، إذا كان لديك نمط قفل الشاشة أو رقم التعريف الشخصي فسيتعين عليك تأكيده.