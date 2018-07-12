آبل تعمل على تطوير معظم تشكيلة أجهزتها وهذه التفاصيل

تشير الأنباء إلى عزم شركة آبل إدخال تحديثات على كامل خط إنتاجها للأجهزة خلال النصف الثاني من عام 2018، وذلك وفقًا لملاحظة جديدة تمت مشاركتها هذا الصباح من قبل المحلل مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo، من مجموعة TF International Securities للأوراق المالية، والذي لديه تاريخ حافل من التنبؤ الدقيق لخطط آبل، حيث توقع مينغ وجود تحديثات لأجهزة هواتف آيفون iPhone وحواسيب آيباد اللوحية iPad وحواسيب ماك ميني Mac mini وماك بوك برو MacBook Pro وآي ماك iMac بالإضافة إلى ساعتها الذكية Apple Watch.

وذكر المحلل العديد من المعلومات التي كان يجري الحديث عنها سابقًا، لكنه قدم نظرة عامة حول ما يمكن توقع رؤيته هذا الخريف، جنبًا إلى جنب مع بعض المعلومات المثيرة للاهتمام حول تشكيلة منتجات آبل القادمة، مع توقعه دخول سماعات آبل اللاسلكية AirPods وشاحنها اللاسلكي AirPower مرحلة الإنتاج الضخم في الربع الثالث من العام الحالي، مما يشير إلى إمكانية طرحهم في السوق خلال أواخر الخريف.

• iPhone: هناك ثلاثة أجهزة هواتف آيفون تعمل الشركة على تطويرها، إذ هناك نموذجان يتمتعان بشاشات من نوع OLED بقياسات تبلغ 5.8 و 6.5 إنش، مع نموذج ثالث بشاشة من نوع LCD بقياس 6.1 إنش منخفض التكلفة، حيث تضم الهواتف جميعها ميزة التعرف على الوجه Face ID والمعالج الجديد A12، وفي حين تتضمن نماذج OLED كاميرا خلفية مزدوجة العدسة، فإن النموذج منخفض التكلفة سوف يتضمن كاميرا خلفية ذات عدسة واحدة.

• iPad: تعمل شركة آبل على تطوير جهازي آيباد برو iPad Pro جديدين بقياس 11 و 12.9 إنش مجهزان بتصميم الشاشة الكاملة بشكل يشابه تصميم هاتفها الرائد iPhone X، بحيث لا تتضمن هذه الأجهزة زر القائمة الرئيسية Home، مع قيام الشركة باستخدام تقنية التعرف على الوجه Face ID لتحل محل تقنية التعرف على البصمة Touch ID.

• Mac mini: لم يكن لدى المحلل مينغ تشي كو الكثير من المعلومات لمشاركتها حول جهاز ماك ميني Mac mini، لكنه يقول إنه من المتوقع تحديث المعالج، مع الإشارة إلى أنه قد مضى أكثر من 1300 يوم على آخر تحديث حصل عليه هذا الحاسب، أي حوالي 3 سنوات ونصف، وليس من الواضح ما إذا كان سيحصل على ترقيات إضافية، مثل الهيكل المعاد تصميمه، ولكن هناك نوعًا آخر من التحديث على الأقل في الأفق.

• MacBook Pro: يتوقع أن يحصل على تحديث للمعالج.

• MacBook: يتوقع أن يحصل على تحديث للمعالج.

• حاسب Notebook جديد منخفض السعر: يعتقد كو أن شركة آبل تعمل على تصميم حاسب محمول جديد بسعر منخفض، وكان قد قال سابقًا إن هذا الحاسب سوف يكون تابعًا لعائلة حواسيب ماك بوك إير MacBook Air، ولكن يبدو أنه قد غير رأيه، حيث أوضحت المعلومات السابقة أن هذا الجهاز قد يكون جهاز ماك بوك MacBook بقياس 12 إنش، لذلك قد تخطط آبل لتوسيع مجموعة ماك بوك MacBook مع خيار إضافي منخفض التكلفة ليحل محل ماك بوك إير MacBook Air.

• iMac: يقول المحلل إنه يتوقع حدوث ترقية كبيرة من حيث العرض، لكنه لا يدخل في التفاصيل حول ما سوف يترتب على ذلك، ولم تصدر سابقًا شائعات حول حاسب آي ماك iMac، ويضيف المحلل أن جهاز iMac، مثل أجهزة Mac الأخرى، سوف يحصل على تحديث من ناحية المعالج.

• Apple Watch: تعمل آبل على تطوير اثنين من النماذج الجديدة لعام 2018 من ساعتها الذكية Apple Watch، حيث تحتوي هذه الساعات على شاشات أكبر وميزات محسنة لتحديد معدل ضربات القلب، وتأتي بقياسات 1.57 إنش (39.9 ميليمتر) و 1.78 إنش (45.2 ميليمتر)، أي أكبر من النماذج الحالية تقريبًا بنسبة 15 في المئة، ولم تكن الشائعات واضحة بشأن ما إذا كانت ساعة Apple Watch نفسها أكبر أو أن الشاشة أكبر تبعًا لتقليل الحواف.

وكان تقرير سابق نشرته وكالة بلومبرغ قد أشار إلى أن آبل تعمل على إصدار جديد من سماعاتها اللاسلكية AirPods مع إضافة خاصية التنشيط الصوتي “Hey Siri”، وأعلنت الشركة لأول مرة عن شاحنها اللاسلكي AirPower في خريف عام 2017، لكنها واجهت بعض المشاكل مع عملية الإنتاج، وقالت الشائعات الأخيرة إن آبل تهدف إلى إطلاق الشاحن اللاسلكي في شهر سبتمبر/ايلول.

تجدر الإشارة إلى أن معلومات المحلل كو لا توفر تفاصيل حول الوقت الذي قد نرى فيه التحديثات المتوقعة لخطوط منتجات آبل الأخرى، ولكنها قد تخطط لإطلاق جميع المنتجات الجديدة في حدثها السنوي في شهر سبتمبر/ايلول، والذي يعقد عادًة خلال الأسبوع الأول أو الثاني من شهر سبتمبر/ايلول، وعقدت الشركة في الماضي أحداث منفصلة في شهر أكتوبر/تشرين الأول عندما كان هناك مجموعة من المنتجات ينبغي الكشف عنها.