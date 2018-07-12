أخيراً.. صور الأشعة أصبحت ملونة

أجرى علماء في نيوزيلندا أول صورة ملونة بالأشعة السينية بالأبعاد الثلاثة على إنسان مستعينين بتقنية من شأنها أن تحسن التشخيص الطبي على ما قالت منظمة "سيرن" للفيزياء التي ساهمت في تكنولوجيا التصوير هذه.

والجهاز الجديد الذي يستند إلى التصوير بالأشعة السينية التقليدية بالأبيض والأسود يتضمن أيضا تكنولوجيا تعقب الجزئيات طورتها المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) لمصادم الهيدرونات الكبير الذي اكتشف العام 2012 "بوزون هيغز".

وقالت المنظمة في بيان "التصوير بأشعة إكس الملونة تنجم عنه صور أوضح وأدق، ويساعد الأطباء على توفير تشخيص أدق لمرضاهم".

وقد أطلق على هذه التكنولوجيا اسم "ميديبيكس"، وهي تعمل مثل كاميرا ترصد الجزئيات دون الذرية وهي تتصادم.

وقال مطور التقنية هذه فيل باتلر من جامعة كانتربري إن "وسيلة التصوير الجديدة هذه قادرة على توفير صور لا يمكن لأي وسيلة أخرى توفيرها".

وقالت منظمة "سيرن" إن الصور تظهر بوضوح تام الفرق بين العظام والعضل والغضروف، فضلاً عن حجم الأورام السرطانية وموقعها على سبيل المثال.