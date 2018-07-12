ما مصير حسابك الفيسبوكي بعد وفاتك ومن يحق له أن يرثه؟

يبت القضاء الألماني الخميس في قضية " #الميراث_الإلكتروني "، أي حقّ الدخول إلى المعلومات والبيانات الخاصة والرسائل في حسابات " #فيسبوك " العائدة لأشخاص متوفين.

ورفع هذه الدعوى أمام المحاكم الألمانية والدان ألمانيان يرغبان في الاطلاع على محادثات ابنتهما، وقد طلبا ذلك من "فيسبوك" فرُفض طلبهما، فلجآ إلى القضاء الألماني.

وقضت ابنتهما البالغة 15 عاما في العام 2012 حين صدمتها عربة مترو في برلين.

ويأمل الوالدان في أن يساعدهما الاطلاع على مضمون محادثاتها في فهم ظروف وفاتها، ومعرفة ما إن كانت انتحرت.

ويقول الوالدان إن هذه المحادثات الإلكترونية هي أشبه بالرسائل المكتوبة التي تصبح في عهدة الورثة بعد وفاة صاحبها.

لكن فيسبوك ترى أن كشف هذه المحادثات ينتهك خصوصية المستخدمين الذين كانت تتحدث معهم.