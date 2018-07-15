تويتر يوقف حسابات روس "ساعدوا" ترمب

أوقف موقع التواصل الاجتماعي #تويتر حسابين مرتبطين باثني عشر ضابط مخابرات روسيا وجه لهم المحقق الخاص روبرت #مولر اتهامات بتدخلهم في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى اتهامات، الجمعة، إلى 12 ضابطاً في المخابرات الروسية باختراق شبكات كمبيوتر للحزب الديمقراطي عام 2016، في أكثر اتهام تفصيلاً ومباشرة من الولايات المتحدة لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لمساعدة الجمهوري دونالد #ترمب، وفق وكالة "رويترز".



وأعلن تويتر، السبت، أنه علق الحسابين اللذين ورد ذكرهما في لائحة الاتهام التي تزعم وجود مؤامرة واسعة النطاق لتنفيذ عملية اختراق متطورة ونشر وثائق على مراحل .

وقال متحدث باسم تويتر في بيان السبت إن" الحسابين اللذين علقا لارتباطهما بشبكة حسابات سبق أن تم وقفها لعملها بشكل يمثل انتهاكاً لقواعدنا".