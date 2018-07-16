بوتين: تعرضنا لـ25 مليون هجوم إلكتروني خلال كأس العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تعرضت لنحو 25 مليون هجوم إلكتروني خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم، دون أن يحدد مصدر هذه الهجمات أو ما إذا كان وراءها أفراد أو برامج.

وصرح بوتين خلال لقاء مع الأجهزة الأمنية مساء الأحد "في فترة كأس العام تم التصدي لنحو 25 مليون هجوم معلوماتي وغيره من الأفعال الإجرامية على البنية التحتية للإعلام في روسيا وكانت مرتبطة بشكل أو بآخر بكأس العالم"، بحسب ما نقل عنه الكرملين الاثنين.

ولم يكشف الرئيس الروسي أي معلومات حول طبيعة هذه الهجمات الإلكترونية التي تزامنت بحسبه مع مباريات كأس العالم التي نظمت في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو في 11 مدينة و12 ملعبا.

وشدد على أنه "خلف هذا النجاح، هناك عمل هام جدا في التحضير والتشغيل والتحليل والإبلاغ، استخدمنا كل قوانا وكان تركيزنا في حده الأقصى".

واتهمت الدول الغربية مرارا روسيا بشن هجمات معلوماتية عليها. وحذر مدير الاستخبارات الأميركية دان كوتس الأحد بأن عمليات القرصنة المعلوماتية التي تستهدف الولايات المتحدة في تزايد ولا سيما تلك الآتية من روسيا. وقال إن "الأطراف الروس وأطرافا آخرين يحاولون أيضا استغلال نقاط الضعف في بنانا التحتية الحيوية".

واتهمت السلطات الأميركية الجمعة 12 عنصرا في الاستخبارات الروسية بقرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترمب. وتنفي موسكو أي تدخل في الانتخابات.

وصدر إعلان بوتين والتهم الأميركية قبل قليل من القمة المقررة الاثنين بين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في هلسنكي.