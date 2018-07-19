فيسبوك لن تحذف المواد التي تنكر الهولوكوست

قرر #مارك_زوكربيرغ، المدير التنفيذي لشبكة "فيسبوك"، إتاحة الحرية لمعارضي الهولوكوست للتعبير عن رفضهم للمحرقة اليهودية.

وأعلن زوكربيرغ في حديث لموقع Recode، نُشر الأربعاء، أن شبكة التواصل لن تحذف المواد المشككة في الهولوكوست، مشيرا إلى أنه اتخذ القرار غم قناعته بأن إنكار محرقة اليهود في ألمانيا يمثل "إهانة".

وأوضح أن رفض #الهولوكوست في النهاية هو "طريقة في فهم الأشياء قد تكون خاطئة، ولكن الآخرين لا يتعمدون هذا".

وأضاف أن المواد التي ستزال من الشبكة هي التي "تدعو للعنف والكراهية" ضد مجموعات دينية أو عرقية، وأن إنكار الهولوكوست ليس من بين تلك المحظورات.

وأشار إلى أن #فيسبوك تؤكد على "حرية الأشخاص فيما يصدقون أو يكذبون".

وأثارت تصريحات زوكربيرغ المنظمات اليهودية التي اعتبرت إنكار الهولوكوست بمثابة تكتيك يستهدف معاداة السامية.