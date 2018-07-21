إنستغرام تضع "النقطة الخضراء".. وتسهّل الكثير

أعلنت منصة "إنستغرام" عن ميزة جديدة تتمثل بنقطة حالة خضراء، والتي تشير بدورها إلى أن المستخدم يستخدم التطبيق الآن.

وهذا يعني أنه ينبغي عليك في حال كنت تستخدم التطبيق توقع رؤية نقطة خضراء بجوار صور ملفات التعريف الشخصية الخاصة بالأصدقاء الذين يستخدمون التطبيق في الوقت الحالي، حيث تظهر النقطة الخضراء في خدمة المراسلة المباشرة ضمن التطبيق وفي قائمة الأصدقاء عندما تشارك مشاركة مع شخص ما.

وتوضح المنصة عبر منشورها أنك "سترى نقطة الحالة الخضراء فقط للأصدقاء الذين يتابعونك أو الأشخاص الذين تحدثت إليهم عبر خدمة التراسل Direct"، التي تمتلك حوالي 375 مليون مستخدم.

ويمكنك تعطيل معلومات الحالة من خلال إعدادات "حالة النشاط" من قائمة إعدادات التطبيق، حيث يتم تشغيلها بشكل افتراضي.

وكانت المنصة قد لجأت منذ فترة طويلة، وقبل ظهور نقطة الحالة الخضراء، إلى عرض نشاط شخص ما من خلال إظهار معلومات مثل آخر موعد لاستخدامه التطبيق أو الإشارة إلى أن المستخدم نشط حالياً، حيث تظهر هذه المعلومات باللون الرمادي بجوار معلومات حسابهم ضمن قسم التراسل المباشر.

وربما تشكل هذه الميزة مصدر إزعاج للعديد من المستخدمين. وتعمد منصات التواصل الاجتماعي إلى إجراء مثل هذه التغييرات الكبرى بشكل تدريجي، وهي نفس الطريقة المستخدمة من قبل شركة فيسبوك مع منتجاتها، حيث إنها تقوم بإجراء تغييرات تصميمية بسيطة تؤدي إلى تغير سلوك المستخدم بشكل تدريجي.