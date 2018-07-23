أندرويد يتفوق على IOS في سرعات الإنترنت

تفوقت الهواتف الذكية العاملة بواسطة نظام التشغيل أندرويد، والتي تستخدم رقاقات Snapdragon 845 بمودم X20 من كوالكوم، بشكل كبير على أجهزة آيفون مثل iPhone X العاملة بواسطة نظام التشغيل iOS، والتي تستخدم أجهزة مودم من إنتل، في اختبارات سرعة الشبكات المحمولة، وذلك وفقًا لتحليل جديد لأكثر من مليون نتيجة من موقع القياس Ookla Speedtest، مما يعني أن هواتف أندرويد الرئيسية قادرة على تنزيل الملفات بشكل أسرع بكثير من هواتف آيفون.

وتمت اختبارات Ookla على شبكات AT&T و T-Mobile، بما في ذلك أكثر من 570 ألف نتيجة عبر AT&T و 480 نتيجة عبر T-Mobile. وتمكن مودم X20 من توفير سرعات تنزيل أعلى على شبكة AT&T بمعدل 40 في المئة من السرعات التي قدمها مودم XMM 7480، وسرعات تحميل أعلى بمعدل 20 في المئة، وانخفاض في زمن التأخر بمعدل 20 في المئة بالمقارنة مع الهواتف التي تستخدم مودم إنتل، الذي يتواجد ضمن أجهزة آيفون لعام 2017.

كما نجحت رقاقة كوالكوم على شبكة T-Mobile في توفير سرعة تنزيل أعلى بنسبة 53 في المئة، ووقت استجابة أقل بنسبة 32% بالمقارنة مع الأجهزة المتضمنة مودم إنتل، وأبرزت بيانات Speedtest الجديدة المجمعة من قبل شركة كوالكوم وجود اختلافات في السرعة تسمح لمستخدمي هواتف أندرويد بالانتصار على مستخدمي هواتف آيفون في الأيام الأخيرة من عصر شبكات الجيل الرابع 4G/LTE، ولكن بدون الإشارة بشكل واضح وصريح لهواتف آيفون.

ووفقًا للبيانات، فقد بلغ متوسط سرعة تنزيل هاتف Galaxy S9 عبر شركات الاتصالات في الولايات المتحدة حوالي 38.9 ميجابت في الثانية، وذلك استنادًا إلى حوالي 102 ألف اختبار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين قدم النموذج الأكبر Galaxy S9+ متوسط سرعة تنزيل بلغ 38.3 ميجابت في الثانية، وذلك استنادًا إلى حوالي 169 ألف اختبار، بينما قدم هاتف آيفون إكس iPhone X متوسط سرعة تنزيل بيانات بمعدل 29.7 ميجابت في الثانية، وذلك استنادًا إلى 603 آلاف اختبار.

وكانت كوالكوم قد زودت شركة آبل على مدى السنوات الماضية بأجهزة المودم لهواتف آيفون إلى أن وقع الخلاف بين الشركتين بخصوص رسوم الترخيص، والذي سرعان ما تحول إلى دعاوى قضائية متبادلة بين العملاقين التكنولوجيين، وبالرغم من كوالكوم تواصل تزويد آبل، إلا هواتف آيفون الحديثة تتناوب بين أجهزة مودم كوالكوم وإنتل.

وتجنبت كوالكوم ذكر آبل بالاسم، لكنها حاولت من خلال نتائج Ookla تسليط الضوء على نقطة محددة وواضحة، وهي أن المستخدم لا يحصل على أفضل سرعة للشبكات المحمولة في حال كان جهازه يستخدم رقاقات إنتل، وتقول كوالكوم: “تجاوز أداء الشبكات المحمولة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والمتضمنة رقاقة Snapdragon 845 على الهواتف الذكية غير العاملة بنظام أندرويد والمتضمنة رقاقات إنتل في كل المقاييس التي تم تقييمها”.

وتأتي نتائج Speedtest اليوم بعد فترة وجيزة من إطلاق شركة سامسونج لحملة إعلانية تركز على الاختلافات في سرعة الشبكات المحمولة بين نماذج Galaxy S9 وهواتف آيفون، حيث تسلط كل من سامسونج وكوالكوم الضوء بشكل غير مباشر على الفجوة في أداء الشبكات المحمولة، وعلى عكس سامسونج وكوالكوم، اللتان كشفتا عن خطط محددة لإطلاق أجهزة داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G في أوائل عام 2019، لم تقدم آبل بيانات عامة حول المعيار القادم، تاركة المجال مفتوحًا أمام احتمال أن تتجنب هواتف آيفون بزوخ عصر شبكات 5G.

تجدر الإشارة إلى تمكن شركة آبل من بيع أكثر من 216 مليون جهاز آيفون في العام الماضي، وقد يزداد هذا العدد خلال العام الحالي مع الاهتمام الكبير بالنماذج الجديدة الأكبر والأقل تكلفة المخطط إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، بينما تمكنت سامسونج، وهي أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، من شحن أكثر من 317 مليون هاتف، وذلك وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق آي دي سي IDC.