تسريبات.. هل تلغي سامسونغ غالاكسي نوت؟

تستعد سامسونغ للكشف عن هاتفها المنتظر غالاكسي نوت 9 بتاريخ 9 أغسطس/آب، الذي قد يطرأ عليه تغيير أكبر بكثير مما يتوقعه النقاد.

وتكشف تسريبات جديدة توجهات سامسونغ لاتخاذ خطوات قد تغير مسار فئة هواتفها غالاكس نوت وذلك عبر إلغاء مفاجئ وغير متوقع لهذه العلامة الرئيسية.

وأوضح تقرير جديد نشره الموقع الكوري The Bell -المختص بالأعمال والشؤون المالية- أن سامسونغ تفكر جديًا في إلغاء العلامة التجارية غالاكسي نوت، وأنها فكرت في هذا الأمر منذ أكثر من عام، وتتعلق الأسباب الكامنة وراء مثل هذا التحرك الجذري بانخفاض الربحية بسبب تشبع سوق الهواتف الذكية، وتأخير دورات الترقية مع احتفاظ العملاء بأجهزتهم لفترة أطول، كما أن تشابه نماذج غالاكسس إس بلس وغالاكسي نوت من حيث خصائص المنتج، قد يستدعي توحيد المنتجين لتخفيض التكلفة.

وتقوم سامسونغ بمراجعة ربع سنوية لأعمالها، وهي مراجعة لشركائها التجاريين، وبالتالي يعتمد مصير العلامة التجارية غالاكسي نوت إلى حد كبير على رد فعل العملاء على هاتف غالاكسي نوت 9، فإذا كانت المبيعات محبطة، فإن الشركة قد تلجأ إلى تنفيذ عملية الدمج.

ومن غير المرجح أن تحتاج فئة كبيرة من المستخدمين للقلم الإلكتروني الذي يفصل بين نموذج نوت ونموذج إس بلس، إذ لا توجد فروق كبيرة في التصميم أو الأداء بين المنتجين في حال تمت إزالة وظائف القلم الإلكتروني.

وتشكل العلامة التجارية غالاكسي نوت الاستثناء الوحيد للقاعدة القائلة إن أبل تسيطر في هذا الوقت على ولاء مستخدمي الهواتف الذكية، حيث لا توجد فئة هواتف تعمل بنظام التشغيل أندرويد قادرة على الاحتفاظ بقاعدة مستخدمين مثل فئة نوت.